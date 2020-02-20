Жгли шины и бросались под БТР: как Украина встречала "самолет смерти" из Уханя

Сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Однако на родной земле пассажиров из Китая встречать особо не торопились - сразу в нескольких областях, куда предположительно могли отправить людей с рейса из Уханя, разгорелись акции протеста.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

Блокпосты под Тернополем

Напомним, что об отправке самолета в Китай с целью эвакуации граждан стало известно еще в начале недели. Как объяснял министр внутренних дел Арсен Аваков, все, кого будут везти из Уханя, подпишут специальные документы, которыми они соглашаются на пребывание в добровольной двухнедельной обсервации под присмотром медиков. Самолет с эвакуированными, по его словам, должен был прибыть в один из украинских аэропортов на специальную санитарную полосу, где его будут встречать сотрудники ГСЧС и врачи в специальной амуниции.

Однако где это произойдет и куда могут оправить людей, до последнего держали в тайне от общественности. Собственно, это обстоятельство и спровоцировало панику в ряде областей.

Первой запаниковали в Тернопольской области - во вторник, 18 февраля, местные жители обустроили блокпосты на подъезде к селу Конопковка рядом с Микулинцами Теребовлянского района, где расположен санаторий "Медоборы", поскольку именно туда, как стали трубить местные СМИ, якобы хотели эвакуировать украинцев с рейса из Китая.

Въезд в Медоборы перегородили / ternopoliany.te.ua

У въезда в "Медоборы" в тот же день собралось около 300 протестующих, которые объясняли свой протест тем, что санаторий не приспособлен для этих целей.

Накануне, 17 февраля, городской голова Тернополя Сергей Надал официально обратился к председателю Тернопольской ОГА Игорю Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку с призывом не размещать в "Медоборах" украинцев, которые прилетят из Китая.

В конечном итоге, после вышеперечисленных событий директор санатория "Медоборы" был вынужден отказался от принятия эвакуированных.

Тем не менее, это не помешало протестующим провести под зданием молебен Богородице, чтобы та не допустила приезда в регион украинцев, эвакуированных самолетом из охваченного коронавирусом Китая.

Также официально отказались принимать украинцев из Китая и в ОГА соседней Ровенской области.

Покрышки у госпиталя во Львове

Уже 19 февраля министру здравоохранения Зоряне Скалецкой пришлось успокаивать общественность. Она сообщила, что было определено четыре подходящих по всем параметрам места.

"Места безопасны как для украинских граждан, которые будут эвакуированы, так и для всех остальных украинцев", – сказала Скалецкая, так и не уточнив, где именно расположены места обсервации, якобы из соображений безопасности.

Под Львовом протестующие блокировали въезд в госпиталь / lmn.in.ua

И после этого истерику тернополян поддержали уже во Львовской области. Местные жители забаррикадировали автошинами въезды и выезды Львовского областного госпиталя инвалидов войныв городе Винники. Протестующие заявили, что беспокоятся о своих детях и потому не хотят, чтобы в их населенном пункте принимали пассажиров рейса из Китая.

Однако во Львовской ОГА позднее сообщили, что у них нет распоряжения на прием у себя в области эвакуированных людей.

Протесты в Новых Санжарах

Утром 20 февраля самолет из Уханя с 77 пассажирами на борту (48 украинцев и 29 иностранцев) вылетел в Украину. И пока пассажиров в Китае готовили к вылету, в ночь на 20 февраля народная истерия докатилась до Полтавской области, где замглавы Новосанжарского поселкового совета Валентин Ивашина вместе с односельчанами вышел на протест под местный Медцентр Нацгвардии, куда также якобы собирались привезти эвакуированных.

Вскоре населенные пункты Новые Санжары и Лелюхивка заблокировали водители своими авто, а сами протестующие даже были готовы "жечь шины и ложиться под колеса". В результате заблокированной оказалась дорога межрегионального значения.

В поселке Новые Санжары протесты не утихают с ночи / ИВ Полтавщина

Уже утром в МВД официально сообщили, что эвакуированных украинцев привезут именно туда.

За это время самолет из Уханя какое-то время успел покружить над Харьковом, но не смог приземлиться из-за густого тумана и был вынужден сесть в Киеве для дозаправки, после чего снова вылетел в Харьков.

Тем временем, к медцентру в Новых Санжарах приехали сотрудники Нацполиции и попытались разблокировать проезжую часть, но некоторые протестующие стали оказывать сопротивление правоохранителям и возникла стычка, после чего самых буйных из них пришлось даже задержать.

Но на этом люди не успокоились и стали приносить на место протеста автошины и поджигать их.

После этого силовикам с помощью военной техники пришлось расчищать проезжую часть от автомобилей местных жителей.

Ситуация в Новых Санжарах настолько накалилась, что главе Полтавского облсовета Александру Беленькому пришлось организовывать внеочередную сессию облсовета для ее решения.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов заверил жителей Новых Санжар, что эвакуированные из Китая граждане будут полностью изолированы, а медицинский центр, где их разместят, переведен в строгий режим бактериологической безопасности.