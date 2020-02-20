Смирение и принятие: на Тернопольщине провели молебен против эвакуированных из Китая

Молебен на Тернопольщине против приезда эвакуированных / скриншот из видео

На пресловутых "народных блокпостах", при въезде в санаторий Медоборы в Тернопольской области, местные жители поют молебны Богородице - чтобы та не допустила приезда в регион украинцев, эвакуированных самолетом из охваченного коронавирусом Китая.

Такая информация содержится в видео, опубликованного пабликом Файне мiсто в социальной сети Facebook. Местные жители уже несколько суток пикетируют санаторий Медоборы.

Напомним, ранее, в ночь на 20 февраля замглавы Новосанжарского поселкового совета (Полтавщина) Валентин Ивашина вместе с селянами вышел на протест. От медиков им стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут в местный Медцентр Нацгвардии. По словам Ивашины, община решила не пропускать в санаторий никого из эвакуированных. Вскоре населенные пункты Новые Санжары и Лелюхивка заблокировали водители своими авто. Более того, они заявили о том, что "готовы жечь шины, ложиться под колеса". Была заблокирована дорога межрегионального значения.

Утром к месту происшествия прибыли полицейские. Протестующие отказались уходить и устроили с ними стычки.