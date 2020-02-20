"Будем жечь шины": на Полтавщине бунтуют из-за слухов о приезде эвакуированных украинцев

Горящая шина. Иллюстративное фото / УНИАН

Жители населенного пункта Новые Санжары готовые устраивать массовые акции протеста, если эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Китая украинцев привезут в местный санаторий МВД.

Такое сообщение опубликовал портал УНИАН со ссылкой на замглавы Новосанжарского поселкового совета Валентина Ивашину, который в ночь на 20 февраля вместе с селянами вышел на протест.

По его словам, полтавские власти не уведомили граждан о том, что эвакуированных из Китая украинцев привезут именно в Новые Санжары, но информация просочилась от медиков.

"Хотя местная власть и не получила официальной информации о возможном карантинном заселении людей, которые находились на территории распространения коронавируса, люди собрались, чтобы обезопасить себя и свои семьи от инфицирования. Ведь распространение вируса станет возможным, если у нас разместят упомянутых граждан. При этом всем мы прекрасно понимаем, что этот медицинский центр находится в черте населенного пункта. Нет достоверной информации, кого должны привезти на карантин. Решение общины — не допускать в санаторий никого из эвакуированных. Население выражает свой протест", - рассказал Ивашина.

На данный момент в населенные пункты Новые Санжары и Лелюхивка заблокированы местными водителями. Около двадцати автомобилей, некоторые с прицепами, была припаркованы по обе стороны автодороги, ведущей от трассы из Полтавы в Александрию.

"В случае прибытия гостей будем жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу", - говорят пикетчики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что самолет авиаперевозчика SkyUP, на котором украинцы были эвакуированы из Китая, не может приземлиться из-за густого тумана. Борт, по последним данным, сделал в небе над Харьковской областью 35 кругов и взял курс на Киев.