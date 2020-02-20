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В Украине ждут самолет с эвакуированными из Уханя украинцами: лайнер может сесть в Харькове

20 февраля 2020, 08:15

Борт с эвакуированными украинцами должен был прилететь в аэропорт Борисполь 20 февраля в 8 утра.

Украинцы в уханьском аэропорту Тяньхе
Украинцы в уханьском аэропорту Тяньхе / Фото china.mfa.gov.ua

В четверг, 20 февраля, в Украину прибудет самолет с эвакуированными украинцами из китайского Уханя, который является эпицентром вспышки опасного коронавируса.

Специальный рейс для эвакуации украинцев осуществляет самолет компании SkyUP. Возвращение в Украину запланировано на 08:00 четверга. Известно, что самолет из Китая делал остановку в аэропорту Алматы в Казахстане в 00:37 по киевскому времени. Там с борта сошли двое граждан Казахстана.

Утром в Борисполе в терминале F аэропорта собрались журналисты, которые встречают эвакуированных украинцев. Стоит отметить, что хотя аэропорт Борисполя объявил о посадке у себя, по данным онлайн-радара, борт движется в Харьков, пишет Страна. В аэропорту города уже находятся медики в защитных костюмах.

"На выезде на взлетную полосу три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала в Facebook харьковская журналистка Татьяна Доцяк.

Как сообщал Главред, в Министерстве иностранных дел констатировали, что на эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев, который украинская власть вывозит в связи с коронавирусом.

Напомним, гражданка Украины Анастасия Зинченко осталась в Ухане - ее отказались эвакуировать из-за собаки,  которую девушка не захотела бросить.

коронавирус эвакуация Борисполь новости Украины
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