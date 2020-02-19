Украинку отказались эвакуировать из Уханя из-за домашнего животного

Анастасия Зинченко осталась в Ухане из-за собаки, не побоявшись коронавируса / Фото: Instagram/nastyazinchenko

Гражданку Украины Анастасию Зинченко представители посольства Украины в Китае отказались зарегистрировать для эвакуации из Уханя в связи с эпидемией коронавируса из-за наличия у нее собаки.

"Я подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации конечно же тоже, но мне посольство отказало по причине того, что у меня есть собака. Они предложили мне ее оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное нет. Не знаю на какой ответ они рассчитывали, но я никогда ее не брошу и не предам. Она мой друг и моя семья, моя поддержка и антидепрессант, она меня не бросала в моменты, когда мне было очень трудно или, когда я плакала, она приходила ко мне, облизывала мои слезы и ложилась спать рядом", - написала украинка на своей странице в Instagram.

/ Фото: Instagram/nastyazinchenko

Анастасия сообщила, что дипломаты отказались взять ее с собакой на борт самолета во время эвакуации. Поэтому девушка приняла решение оставаться в Ухане до конца карантина, а затем собственными силами вместе со своим домашних животным вернуться в Украину.

Также украинка добавила, что на момент написания поста уже все страны позаботились о своих гражданах, за исключением Украины.

Как ранее сообщалось, днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp должен доставить в Украину.

Напомним, эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.

К слову, бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами.