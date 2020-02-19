Двойное кольцо защиты: эвакуированных из Уханя украинцев будут усиленно охранять

Эвакуированных из Уханя будут усиленно охранять / скриншот из видео

Эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.

"На ближайшие 14 дней они (эвакуированные из Уханя - ред.) будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сообщили в министерстве внутренних дел.

Также в ведомстве отметили, что наш самолет заберет граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран, которые обратились за помощью.

Отметим, в комментариях под сообщением МВД украинцы пишут, что помогать другим хорошо, но опасно.

"Це дуже добре допомагати іншим, но це ж дуже великий ризик!!!", - убеждена Елена Мотовиловец.

"Де будуть ізольовані люди?Конкретно,куди їх везуть?Як зєвлада може бути такою,м'яко кажучи,не компетентною, шоб не заспокоїти людей,не розповісти,куди везуть людей????????", - спрашивает Елена Кит.

"Зачим нам іноземці коли відстала Україна і її медецина не може своїх вилічити", - пишет Никола Придиус.

"Всех на Россию. Через две недели забрать обратно", - высказался Александр Барон.

Читайте такжеКоронавирус в Китае: ситуация впервые переломилась в лучшую сторонуНапомним, ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что из Киева в Китай вылетел самолет, на котором из Уханя эвакуируют граждан Украины.

Планируется, что самолет прибудет в китайский Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса, 19 февраля в 22:00 по местному времени.