За украинцами в Ухань вылетел самолет: видео взлета

Самолету SkyUp придется преодолеть почти 7 тысяч километров / Reuters

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что из Киева в Китай вылетел самолет, на котором из Уханя эвакуируют граждан Украины.

Планируется, что самолет прибудет в китайский Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса, 19 февраля в 22:00 по местному времени.

"Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из аэропорта "Борисполь", - написал Гончарук в Twitter и опубликовал видео взлета самолета.

⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.



Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.



Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020

Ранее сообщалось, что борт с украинцами и гражданами еще десяти стран должен вернуться в Украину в 8 утра в четверг, 20 февраля. Лайнеру авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Напомним, министр МВС Арсен Аваков рассказал детали эвакуации. По его словам, украинцев, у которых будет температура 37,2 или другая симптоматика, не станут эвакуировать из китайского Уханя. Они останутся в местной больнице. По прибытию в Украину будут приняты меры по безопасности, обеззараживанию самолета и ликвидации отходов.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 19 февраля, в Китае коронавирус убил еще 136 человек. Таким образом с начала вспышки заболевания общее число погибших в стране составило 2004 человека. Кроме того, в КНР зарегистрированы 1749 новых случаев заболевания, общее число инфицированных составляет 74 тыс. 185 человек.

Тем не менее есть и обнадеживающие данные. Как сообщает South China Morning Post, впервые число излечившихся от болезни за сутки превысило число новых зараженных инфекцией. В частности, за минувшие сутки из больниц выписали 1824 пациента. В целом, от болезни излечились 14 тыс. 376 человек.