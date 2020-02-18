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Раскрыты детали эвакуации украинцев из Уханя: кто не полетит

18 февраля 2020, 07:35

Кроме своих граждан Украина эвакуирует и граждан России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран.

коронавирус
Украинцы с подозрением на коронавирус останутся в китайской больнице / Фото Reuters

Украинцев, у которых будет температура 37,2 или другая симптоматика, не станут эвакуировать из китайского Уханя, который является эпицентром вспышки смертельного коронавируса. Они останутся в местной больнице. Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков, который раскрыл детали эвакуации граждан Украины из Китая.

По его словам, китайские власти должны будут доставить граждан Украины непосредственно к самолету. На борту будут находится 16 человек экипажа, полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства – все они вместе с эвакуированными будут находиться на двухнедельном карантине.  Кроме своих граждан Украина эвакуирует и граждан России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран.

По словам министра, самолет прибудет в один из аэропортов Украины на специальную санитарную полосу. Аваков уточнил в эфире программы Свобода слова на ICTV, что пока что решается вопрос выбора аэропорта. После прибытия украинцев из Уханя  их пересадят в автобусы и отправят в специальные отдельные корпуса, где они будут обеспечены всем необходимым. Место карантина будет окружено бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГосЧС. Рядом будет располагаться штаб сил Нацгвардии.

Самолет будет полностью продезинфицирован. Отходы сожгут. Те отходы, которые сжечь невозможно, будут проходить процедуру обеззараживания. 

После завершения срока пребывания на карантине эвакуированных отпустят, если не будет других показаний врачей. А помещения, в которых находились эвакуированные, также пройдут процедуру обеззараживания.

Напомним, народный депутат Украины от фракции Слуга народа Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя украинцев в частном санатории Обуховского района. Нардеп обратил внимание на то, что по закону такой карантин возможен только в инфекционных больницах.

Ранее  в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий Шкло не соответствует критериям, необходимым для карантина.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ранее заявляла, что эвакуация граждан Украины из китайского города Ухань запланирована на 18 февраля.

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