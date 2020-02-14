Названа новая дата эвакуации украинцев из Уханя

Граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала алгоритм действий при эвакуации граждан Украины из китайского города Ухань, которая, по ее словам, запланирована на 18 февраля.
По ее словам, никакой задержки нет. С украинцами коммуницирует МИД Украины, Мининфраструктуры отвечает за доставку и самолет, а оперативный штаб в правительстве - за выделение средств.
"Во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане Украины будут на территории Украины", – сказала Скалецкая в эфире программы Право на власть в эфире телеканала 1+1.
При этом в Украину прибудут только те украинцы, у которых нет симптомов коронавируса. Сначала их состояние здоровья проверят китайские власти. Потом на борту самолета их проверит украинская бригада врачей и останется с ними в изоляции минимум на 14 дней.
Скалецкая также добавила, что на данный момент анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.
"Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", – отметила глава МОЗ.
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Напомним, эвакуация украинцев из Китая была запланирована на 11 февраля. Однако позже ее перенесли из-за неготовности Украины принять эвакуированных и заблокировать возможное распространение коронавируса.
В китайском городе Ухане эвакуации ждет 51 человек, в том числе один ребенок. Как сообщал Главред, украинец Иван Кудацкий, ожидающий эвакуацию на родину, рассказал о мерах предосторожности, которые местные власти предприняли в связи с распространением вируса.
"Мы просто сидим и ждем чуда. Ждем, что нас кто-то заберет отсюда. Потому что люди из других стран уже давно вылетели, отсидели карантин и вернулись домой. А мы еще даже не можем вылететь. Все устали ждать. Потому что эта эвакуация переносилась несколько раз. А сейчас вообще нет никакой информации", - рассказал Иван.
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Тем временем в Украине эксперты советуют готовиться к распространению коронавируса. По их словам, в стране система эпидемиологической защиты находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, на территории Украины существуют всего четыре лаборатории для предотвращения распространения инфекций.