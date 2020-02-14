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Названа новая дата эвакуации украинцев из Уханя

14 февраля 2020, 09:02

Граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля.

Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала алгоритм действий при эвакуации граждан Украины из китайского города Ухань, которая, по ее словам, запланирована на 18 февраля.

По ее словам, никакой задержки нет. С украинцами коммуницирует  МИД Украины, Мининфраструктуры отвечает за доставку и самолет, а оперативный штаб в правительстве - за выделение средств.

"Во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане Украины будут на территории Украины", – сказала Скалецкая в эфире программы Право на власть в эфире телеканала 1+1.

При этом в Украину прибудут только те украинцы, у которых нет симптомов коронавируса. Сначала их состояние здоровья проверят китайские власти. Потом на борту самолета их  проверит украинская бригада врачей и останется с ними в изоляции минимум на 14 дней.

Скалецкая также добавила, что на  данный момент анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.

"Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", – отметила глава МОЗ.

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Напомним, эвакуация украинцев из Китая была запланирована на 11 февраля. Однако позже ее перенесли из-за неготовности Украины принять эвакуированных и заблокировать возможное распространение коронавируса.

В китайском городе Ухане эвакуации ждет 51 человек, в том числе один ребенок. Как сообщал Главред, украинец Иван Кудацкий, ожидающий эвакуацию на родину, рассказал о мерах предосторожности, которые местные власти предприняли в связи с распространением вируса.

"Мы просто сидим и ждем чуда. Ждем, что нас кто-то заберет отсюда. Потому что люди из других стран уже давно вылетели, отсидели карантин и вернулись домой. А мы еще даже не можем вылететь. Все устали ждать. Потому что эта эвакуация переносилась несколько раз. А сейчас вообще нет никакой информации", - рассказал Иван.

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Тем временем в Украине эксперты советуют готовиться к распространению коронавируса. По их словам, в стране система эпидемиологической защиты находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, на территории Украины существуют всего четыре лаборатории для предотвращения распространения инфекций. 

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