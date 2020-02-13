"Сидим и ждем чуда": украинец рассказал о жуткой обстановке в Ухане

Украинец Иван Кудацкий ждет эвакуации из Уханя и "надеется на чудо" / Фото 24 канал

В китайском городе Ухане, где свирепствует ужасный коронавирус нового типа, находится более 50 человек. Вчера премьер Алексей Гончарук сделал громкое заявление о скорой эвакуации наших граждан с Китая, провести которую власти обещают уже не один день подряд. Украинец Иван Кудацкий, ожидающий эвакуацию на родину, рассказал о мерах предосторожности, которые местные власти предприняли в связи с распространением вируса.

По его информации, в городе еще 51 человек ждет эвакуации, среди них - один ребенок.

"Мы просто сидим и ждем чуда. Ждем, что нас кто-то заберет отсюда. Потому что люди из других стран уже давно вылетели, отсидели карантин и вернулись домой. А мы еще даже не можем вылететь. Все устали ждать. Потому что эта эвакуация переносилась несколько раз. А сейчас вообще нет никакой информации", - сказал Иван в интервью 24 каналу.

По словам украинца, ситуация с коронавирусом в стране не меняется в лучшую сторону. Все выходы их его двора, кроме одного, закрыты проволокой и их стерегут охранники.

"Только из одного входа можно выйти. Перед входом во двор надо измерять температуру тела. А когда выходишь, то надо записать свою информацию, номер телефона и количество людей, живущих в квартире", - добавил украинец.

Также он отметил, что на улицах практически нет людей, а продукты в магазинах очень быстро разбирают.

Эвакуация из Китая

Ранее Главред также писал, что находящиеся в эпицентре распространения коронавируса Covid-19 украинцы обвинили власти Украины в задержке их эвакуации из Уханя.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — заявили граждане Украины, которые не могут покинуть Китай.

Также напомним, украинка, которая находится в Китае, рассказала всю правду о ситуации в зараженной вирусом провинции. По словам Ирины Чуйко, эпидемия на спад не идет, вероятно город вернется к обычной жизни не раньше марта. Кроме того, она отметила, что находится в изоляции достаточно сложно, поэтому она решила вернуться в Украину.

"Не хотела и не хочу уезжать до последнего – Ухань стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим и относительной безопасности для своего здоровья", – написала женщина в Facebook.