"Кормят завтраками": застрявшие в Ухане украинцы обвинили КМУ в задержке эвакуации

Китай накрыла эпидемия коронавируса / Reuters

Находящиеся в эпицентре распространения коронавируса Covid-19 украинцы обвинили власти Украины в задержке их эвакуации из Уханя.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — заявили граждане Украины, которые не могут покинуть Китай.

Они подчеркнули, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не эвакуирует их, пишет Громадське.

Читайте такжеУкрпочта пошла на крайние меры из-за опасного коронавирусаПо словам очевидцев, общежития, в которых проживают украинцы, закрываются на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.

"И у них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", — сказал один из очевидцев.

Украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.

Читайте такжеПосылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасаться

Напомним, ранее украинцы из Уханя рассказали о сорванной эвакуации.