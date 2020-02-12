"Скалецкая несет чушь": украинка из Уханя рассказала о сорванной эвакуации

Коронавирус / Reuters

Эвакуация украинцев из зараженного смертельным коронавирусом провинций Китая не состоялась. По словам украинки Ирины Чуйко, эпидемия в Ухане не идет на спад.

При этом она отметила, что вероятно город вернется к обычной жизни не раньше марта.

"Не хотела и не хочу уезжать до последнего – Ухань стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим и относительной безопасности для своего здоровья", – написала женщина в Facebook.

Кроме того, она рассказала, что находится в изоляции достаточно сложно, поэтому она решила вернуться в Украину.

"По всем украинским каналам несколько раз передавали подробности нашей эвакуации. Господин премьер-министр Алексей Гончарук лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, сто они полностью готовы к атаке коронавируса... Тем временем пан президент Зеленский проходил "перевірку на справжність", встречаясь с Папой Римским..." – отметила Чуйко.

Она считает, что украинцев кормили надеждами, потому что уже есть все необходимые документы, но эвакуацию так и не провели.

"Госпожа Скалецкая (глава Минздрава Украины, – ред.) несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", – возмутилась женщина.

Также она заявила, что им выделили небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости при эвакуации.

"Утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…" – добавила Чуйко.

Помимо этого, она указала, что страны с менее развитой экономикой уже эвакуировали своих граждан из Китая.

Как ранее сообщал Главред, эвакуированные из Китая украинцы будут на протяжении двух недель находиться на карантине в учреждениях санаторного типа.