Вирус в Китае: cтало известно, куда поместят увезенных украинцев

Украинцев, эвакуированных из Китая, поместят в учреждения закрытого типа, сообщили в Минздраве / Reuters

Украинцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки нового вируса - коронавирус, будут на протяжении двух недель находиться в учреждениях санаторного типа.

Эвакуированных украинцев поместят в учреждения закрытого типа, которые находятся в Киевской области, рассказал на брифинге и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, на эвакуацию из Китая согласился 51 гражданин нашей страны, в частности, один ребенок. Кузин добавил, что людей не будут помещать в капсулы.

"Определены два учреждения закрытого типа (для эвакуированных украинцев - Ред.)... Это не больницы, это учреждения санаторного типа", - заявил Кузин.

Чиновник добавил, что Минобороны предложило еще одно место, в котором могут быть размещены на карантин наши соотечественники. Ранее сообщалось, что власти Украины решили эвакуировать украинцев из эпицентра распространения коронавируса - китайской провинции Хубэй.

Напомним, коронавирус в Украине не зафиксирован, однако на круизном лайнере Diamond Princess вирус диагностирован у двух наших соотечественников.