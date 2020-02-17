Эвакуация украинцев из Уханя: в Слуге народа сделали громкое заявление

В Слуге народа высказались об эвакуации украинцев из Уханя / Фото pixaby

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа Александр Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев в частном санатории Обуховского района.

Дубинский обратил внимание на то, что по закону такой карантин возможен только в инфекционных больницах.

"Обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать на карантин в частном санатории Обуховского района людей, прибывающих из Китая. По закону, такой карантин возможен только в инфекционных больницах", - написал Дубинский.

Отметим, в комментариях под сообщением Дубинского граждане пишут, что лучше подождать до лета и отправить эвакуированных в Затоку и Кирилловку.

"Эти наши мед.руководители ещё заразу по стране пустят, нифига же организовать не смогут", - добавил Кирилл Соколовский.

"О пишут, что теперь в тубдиспансер? это правильно, если и не заразились коронавирусом то пусть хоть туберкулез подхватят", - убежден Игорь Федоренко.

"Уже блуждает инфо, что не в Обуховский район, а в с. Мостыще. ЭВАКУАЦИЯ УКРАИНЦЕВ ИЗ ГОРОДА УХАНЬ будет в Гостомельском аэропорту Антонова и размещение в Киевской городской туберкулезной больнице в Мостыщах! В Обухове депутаты отказываются принимать эвакуированных из Китая украинцев", - пишет Евгения Лещенко.

Напомним:

Ранее в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев.

В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий Шкло не соответствует критериям, необходимым для карантина.

Также ранее депутаты Обуховского районного совета обнародовали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросили не размещать в медицинских и профилактических заведениях района украинцев, которых эвакуируют из китайской провинции Хубэй.

"Районный совет решил обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно недопущения размещения эвакуированных граждан Украины из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленных для временной изоляции потенциально инфицированных заведениях, тем самым исключить дополнительные риски для местного населения", — сказано в обращении на странице Обуховского райсовета в Facebook.