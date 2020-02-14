В Обухове депутаты отказываются принимать эвакуированных из Китая украинцев

Депутаты испугались коронавируса / Фото: Facebook/Обуховский районный совет

Депутаты Обуховского районного совета обнародовали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросили не размещать в медицинских и профилактических заведениях района украинцев, которых эвакуируют из китайской провинции Хубэй.

"Районный совет решил обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно недопущения размещения эвакуированных граждан Украины из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленных для временной изоляции потенциально инфицированных заведениях, тем самым исключить дополнительные риски для местного населения", — говорится в обращении на странице Обуховского райсовета в Facebook.

Депутаты утверждают, что есть риск "проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территориях Обуховского района". Причину они видят в том, что в районе отсутствуют специализированные учреждения здравоохранения, предназначенные для временной изоляции инфицированных. Политики утверждают, что есть существенный риск для местного населения заразиться коронавирусом.