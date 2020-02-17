"Давайте их спалим": на Львовщине бунтуют из-за приезда эвакуированных из Китая

Во Львовской области протестуюи из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев/ lmn.in.ua

В поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев.

В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий Шкло не соответствует критериям, необходимым для карантина. "Яворовский районный совет считает, что санаторий не может принимать такую категорию людей, поскольку вокруг санатория проживает большое количество людей. Для безопасности жителей района, пребывание эвакуированных недопустимо. Эта позиция озвучена руководству Львовской области", - говорится в заявлении райсовета.

"Прошу вас перестать паниковать. Информация, которая распространяется, - фейковая. Все проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям. А позиция областного и районного советов - не допустить поселения людей на карантин в Шкле. Если это произойдет, поверьте мне, я сам там поселюсь", - обратился к митингующим глава районной госадминистрации Андрей Шумский.

/ lmn.in.ua

Отметим, что в соцсетях жители Яворовщины устроили нешуточные баталии из-за возможности размещения в районе эвакуированных украинцев из Уханя:

"Спеціально везуть на захід аби донищити той яворівський народ. Нехай їдуть за місцем проживання Той хто дав дозвіл нехай везе до себе додому", "Як привезуть то буде запізно щось робити. Диму без вогню не буває", "А в Яворівському районі не люди живуть? Вам їх не шкода? Чи нехай завозять нам віруси, а ми будемо мовчати, бо ми благородні. А ви знаєте як повинні бути обладнанні санаторії для таких хворих? Прочитайте!!!Я хвилююсь не за собачок, а за дітей і внуків", "А тепер щоби внести хочаб яку ясність доповідаю шановному товариству. Вчора отримавши попередню інформацію про те що в санаторію Шкло можуть розмістити людей які 18.02. Прилітають з Китаю і на території санаторію є вже представники від влади і інших структур я особисто поїхав в санаторій і дійсно побачив так людей більше 20 які представляли і Київ і Львів і район . Коли я під’їхав вони вже закінчили оглядини і при розмові з одним із них я взнав що Шкло розглядається як один із варіантів а не основний . І хтось із дописувачів правильно сказала що диму без вогню не буває- гості на території санаторію були . Вибачте за довгий текст", "Добра думка, що потрібно всіх прибулих з Китаю в Україну в першу чергу їх всіх завезти до Верховної Ради України і нехай розкажуть тим довбням, що твориться в Китаю і як Китай застерігся від поширення епідемії", "Звичайно шкода наших людей які є в Китаї але чого через 15 чоловіка має померти 1000(це якщо вони дійсно хворі і вірус розповсьдиться", "А давайте їх спалимо?!!! Такі ситуації, дійсно показують, який ми дружній народ", "Нехай везуть ближче до Верховної ради", "Слава Украіні, на....й украінців. Моя хата з краю, ні...я не знаю. Кто завгодно тільки не ми. Найщіріщі люди це люди львівщини. Ганьба нам. Як десь горе ми кущі, це не до нас. А як горло драти то тут ми перші", "Коли їхали відпочивати то за бідний народ не думали,то і за них нема чого хвилюватися,нам і сірки,полігону вистачає,всі люди хворіють,ще тільки цього бракує", "Їх туда ніхто не надсилав...", "Мають кошти на Китай і нехай там і сидять.Нема чого пхати їх сюди в Шкло", "Нєхер їх взагалі в Україну везти хай там сидять ... Думати головою треба а не жопою За 25 осіб наражати на смертельну небезпеку мільйони", "До Чорнобиля", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что борт с эвакуированными гражданами Украины 18 февраля вылетит из китайского города Ухань и на следующий день прибудет в Киев.