Ночью из Киева в Китай вылетел самолет для эвакуации украинцев

Самолету SkyUp придется преодолеть почти 7 тысяч километров / Фото facebook.com/LvivAirport

В ночь на 19 февраля из Киева в китайский Ухань отправился самолет, на котором должны быть эвакуированы украинцы и граждане еще десяти стран.

Борт рейса PQ7301 должен был отправиться в 2:50 ночи в среду, однако он вылетел с опозданием на 11 минут - в 3:01, передает РБК-Украина. Самолет отправится в Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса, через аэропорт Алматы.

Самолет должен вернуться в Украину в 8 утра в четверг, 20 февраля. Лайнеру авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Как сообщал Главред, ранее министр МВС Арсен Аваков рассказал детали эвакуации. По его словам, украинцев, у которых будет температура 37,2 или другая симптоматика, не станут эвакуировать из китайского Уханя. Они останутся в местной больнице. По прибытию в Украину будут приняты меры по безопасности, обеззараживанию самолета и ликвидации отходов.

Напомним, в Тернопольской области местные жители обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий Медоборы украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса.

В поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий Шкло не соответствует критериям, необходимым для карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков прекратить подстрекать людей к перекрытию дорог.