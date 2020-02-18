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Под Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая

18 февраля 2020, 13:14

Директор санатория Медоборы отказывается размещать эвакуированных из Китая.

Блокпост, Медоборы, Микулинцы
Блокпост строят на подъезде к санаторию Медоборы / ternopoliany.te.ua

В Тернопольской области местные жители обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий Медоборы украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, блокпосты обустроили на подъезде к селу Конопковка рядом с Микулинцами Теребовлянского района.

На блокпостах дежурят, ориентировочно, 15 человек. Рядом с ними находятся работники полиции с целью обеспечения охраны порядка.

Кроме того, сегодня утром в Микулинцах на центральной площади состоялся митинг. По данным полиции, на нем собралось, ориентировочно, 300 человек.

Присутствующие высказались категорически против того, чтобы группу украинцев из Китая привезли на карантин в санаторий Медоборы, мотивируя это тем, что заведение не приспособлено для таких целей.

По словам местных жителей, накануне в санаторий уже приезжали представители контролирующих служб, чтобы проверить, насколько он готов к приему на карантин украинцев, которых эвакуируют из Китая.

/ ternopoliany.te.ua

Как пишут местные СМИ, в селе Микулинцы жители собрались на сессию поселкового совета по поводу вероятного размещения здесь эвакуированных из Китая. При этом люди выступили категорически против этого, пишет zz.te.ua.

В то же время жители села Конопковка, где расположен санаторий Медоборы, устроили блокпосты, чтобы не допустить прибытия по транспорту с эвакуированными из Китая. Как сообщается, люди дежурили у дорог целую ночь.

Директор санатория Медоборы Василий Мартынюк сообщил, что его заведение есть в перечне тех, где могут разместить эвакуированных.

"Я никогда не пойду против своих людей, своих работников. Сейчас собрались люди, исполком, вы здесь хозяева своей земли, вам решать. Если вы сочтете, что это не целесообразно, неправильно, я не пойду. Мысль, как врача, риски есть, но небольшие. Люди, у которых будет подозрение на заболевание в самолет не сядут. В самолет сажают потенциально здоровых людей. Я также обеспокоен", - подчеркнул он.

По требованию жителей Мартынюк также написал заявление, что поддерживает решение общины о недопущении эвакуированных из Китая, добавляет mediator.te.ua.

Кроме того, городской голова Тернополя Сергей Надал обнародовал официальное обращение к председателю Тернопольской ОГА Игорю Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку с призывом предотвратить возможное размещение в санатории Медоборы украинцев, которых должны эвакуировать из Китая.

В свою очередь, Сопель ответил, что официального подтверждения намерения привезти в Тернопольскую эвакуированных из Китая украинцев нет.

/ te.20minut.ua

Напомним, ранее  в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий Шкло не соответствует критериям, необходимым для карантина.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ранее заявляла, что эвакуация граждан Украины из китайского города Ухань запланирована на 18 февраля.

Тернопольская область коронавирус блокпост
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