"Привезу в их особняки": Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из Китая

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг возвращения украинцев из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV в китайском Ухане.

На брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны глава государства призвал политиков прекратить подстрекать людей к перекрытию дорог.

"Хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам. Мы должны понимать, что забираем своих граждан, таких же, как и мы. Этим политическим "товарищам" хочу сказать, что если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, то я лично привезу всех наших граждан, а мы их обязательно вернем домой, в Конча-Заспу в их особняки", - сказал он.

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Президент также добавил, что среди украинцев, которых эвакуируют из Уханя, много родившихся после 1990 года.

Отметим, что ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявил о том, что добился решение о том, что эвакуированных из Китая не будут размещать в Обуховском районе Киевской области.

"Хочу успокоить всех жителей Обуховского района - никакого размещения карантинных граждан из Китая на территории района не будет. Только что добился такого решения от МОЗ", - написал Дубинский в своем Facebook.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ранее заявляла, что эвакуация граждан Украины из китайского города Ухань запланирована на 18 февраля.

Напомним, в Тернопольской области местные жители обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий Медоборы украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса.

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Ранее в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. В заявлении Яворовского районного совета говорится, что санаторий Шкло не соответствует критериям, необходимым для карантина.