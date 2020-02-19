  1. Главная
  3. Украина

"Это месть Зеленского": Львовщина испугалась "биологического оружия"

19 февраля 2020, 16:52

Подавляющее большинство комментаторов под постом настроения Синютки разделяют: они категорически против принимать у себя своих же соотечественников.

Коронавирус в Украине – во Львове испугались
Коронавирус в Украине – во Львове испугались "бактериологической мести Зеленского" – новости Львова / Reuters

Бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами (тех вывезли на Родину из-за эпидемии коронавируса).

Причем подавляющее большинство комментаторов под постом настроения Синютки разделяют: они категорически против принимать у себя своих же соотечественников, ругают местные власти за то, что те не протестуют против такого "произвола", и советуют везти эвакуированных украинцев в другой регион – в Киев или вообще "поближе к Донецку или Луганску".

"Как гражданин Украины я убежден, что оставлять своих в беде нельзя. Это наши люди, украинцы, чьи дети, родители и родственники – часть нашего государства, и оставлять их в сложной ситуации мы не имеем морального права!" – заверяет Синютка, но не желает, чтобы помощь тем оказывал конкретно Львов.

Читайте также"Привезу в их особняки": Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из КитаяВ эвакуации украинских людей он узрел коварный план нынешней власти извести Львовский регион и едва ли не личную месть президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня вопрос в готовности власти обеспечить защиту жителям, которые столкнутся с потенциальной угрозой, а также риторический вопрос: почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно на Львовщину? Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованной и подготовленной региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", – вопрошает Синютка.

И далее заверяет, что Львовская область к организации карантина категорически не готова: нет ни нужных кадров, ни средств защиты.

"Власть должна обеспечить все условия для противодействия вирусу, от которого нет эффективного лечения. Защита от биологической угрозы – вопрос №1, и здесь нужно продумать все средства защиты: места пребывания людей, утилизацию, защиту водных ресурсов, дезинфекцию, а также начать широкую просветительскую и информационную кампанию среди населения Львовщины. Нельзя скрывать такую информацию от людей, а наоборот продемонстрировать открытость и прозрачность, которой пытается кичиться сегодняшняя власть", – заявил он.

Под постом набралось больше 200 комментариев – и большинство из них в поддержку позиции Синютки и против приезда эвакуированных украинцев на Львовщину. Некоторые заверяют, что и мать бы родную в дом не пустили, если б она прилетела из Китая.

Читайте такжеНациональное лицемерие: как украинцы из Уханя стали изгоями в своей странеЛюди пишут:

"Олег, а почему Вы не отстаивали того, чтобы во Львов не везли этих людей? Или Вам безразличны львовяне??? Или это месть за то, что Львов не выбрал Зе?"

"Неужели еще кто-то сомневается, что Зеленский мстит Львовщине?"

"А маму свою? Также не пустите домой? Не заберете из Китая? Люди? Львовяне?" "Когда возникает угроза для жизни, очень многим людям... да, не пущу! И не потому, что не человечная, а потому что во Львове нет карантинного центра, медики не знают, что делать в таких ситуациях".

​Кто-то приравнял гипотетическую опасность для Львова – к угрозе исчезновения всей Украины:

"Это конкретная измена, если это будет так: много военных, крупнейший полигон, учебный центр и международные учения, граница с Европой, одна из наиболее патриотически настроенных областей. Одним словом, вирус может помочь уничтожить Украину за пару недель".

Некоторые угрожают центральным властям негативной реакцией поляков на такое решение:

"Почему все во Львовскую область, не много ли для нас и наших детей, наибольшая заболеваемость онкологией, так еще нам этого не хватало. Кто такой умный, пусть везет в себе. Не забывайте, к границе рукой подать, что на это скажут поляки".

Лишь несколько человек отметили, что такая реакция неадекватна:

"Люди!!! Это не обычный грипп, это биологическое оружие!!! Кого не взяли шара, того уничтожит коронавирус! Для таких строятся госпитале в полях, а не в центре Львова!"

"Для чего поднимать панику? Когда Львов мусором засыпали то таких постов не было!"

​Ранее Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из Китая. Он призвал политиков прекратить подстрекать людей к перекрытию дорог.

Напомним, под Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая. Директор санатория Медоборы отказывается размещать эвакуированных из Китая.

коронавирус коронавирус в Украине китайский коронавирус Львовская область Олег Синютка
Сейчас вы просматриваете новость «"Это месть Зеленского": Львовщина испугалась "биологического оружия"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:52
Названо идеальное время для чашки кофе
17:33
Нардеп Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане: известно почему Видео
17:32
Пугачеву обвиняют в измене Максиму Галкину
17:25
Больным станешь, если есть не перестанешь: названы самые вредные макароны
16:53
"Всего 77 человек": в аэропорту Уханя началась эвакуация украинцев
16:52
"Это месть Зеленского": Львовщина испугалась "биологического оружия" Видео
16:39
В PS Store началась распродажа со скидками на GTA V, Metro Exodus и другие отличные игры
16:08
"Реакция как у Порошенко": дончанка назвала Зеленского предателем, а он промолчал - видео Видео
15:55
Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу Фото Видео
15:55
Самые глупые ошибки в макияже глаз, которые уродуют лицо и старят
15:22
ВКонтакте представила новую версию приложения для смартфонов
15:20
"Выступления Линкольна видел": нардеп от Слуги народа оконфузился с историей
15:03
С днем рождения сестре – поздравления от брата, мамы, папы и друзей
15:02
"Готовьте головы и зонты": в Украину идут головокружительные осадки Видео
14:56
"Вы известный благодаря мне": Зеленский встретился с "разбойником" из Борисполя - видео Видео
14:55
Взрывы и странные механизмы: в Steam вышла веселая игра о создании машин-убийц
14:49
Полное падение нравов: во Львове в ТЦ внезапно включили порно Видео
14:19
Двойное кольцо защиты: эвакуированных из Уханя украинцев будут усиленно охранять Видео
14:18
20.02.2020 и 22.02.2020: чем опасны "красивые" даты и что нельзя делать
13:57
Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020
13:33
Нагайкой по микробам: в РФ "казаки" собрались отлавливать азиатов из-за коронавируса
13:16
Заменить Коболева в Нафтогазе: Аваков и Гончарук отвергли идею Милованова Видео
13:13
Быстрее звука: новая распродажа Steam посвящена ежику Сонику
13:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: случайный интим, капканы и измена
12:51
У Путина прокомментировали уход в отставку Суркова
12:50
Песочный человек: появились подробности съемок сериала
12:39
Операция "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в Украине мнение
12:29
Катастрофа Боинга МАУ: в Иране заявили о проблеме с "черным ящиком"
12:29
"Строят из себя обиженных бывших": Влащенко распекла Геращенко из-за побега от Шария
12:26
Матрица 4 : кадры со съемок с Нео и Тринити слили в сеть
12:23
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
12:03
Дрогобычский Эйнштейн: на Львовщине повесился известный профессор
11:51
Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные Видео
11:50
Косатка - The Hardkiss представили новую песню и клип Видео
11:42
Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк
11:40
Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер
11:30
Палочная дисциплина: офицер ВСУ перед строем забил бойца до смерти
11:23
"Промышленный" уровень: стало известно, сколько паспортов РФ раздали на Донбассе
10:56
"Шаг назад": президент Грузии осудила возобновление боев на Донбассе Видео
10:56
"Нельзя, как рак, отступать назад": Бессмертный дал совет Зеленскому
10:55
Бегство Геращенко от Шария - плохая мина при еще более плохой игре мнение Видео
10:51
Бывшую Кличко избил новый бойфренд-содержанец
10:31
Одруження наосліп 6 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 18-02-2020 Видео
10:26
"Картина - Изгнание бесов": Геращенко сбежала от Шария, как "черт от ладана" - видео Видео
10:14
Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины
10:02
Волкер пояснил, чего Россия хочет добиться от Украины оккупацией Донбасса
10:02
Концессия вузов и больниц - очередной грабеж Украины мнение
09:47
В СНБО рассказали, на каких условиях планируют закончить войну на Донбассе Видео
09:25
Буйство коронавируса: лайнер Diamond Princess покинули первые пассажиры после карантина
09:25
За украинцами в Ухань вылетел самолет: видео взлета
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять