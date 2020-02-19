"Это месть Зеленского": Львовщина испугалась "биологического оружия"

Коронавирус в Украине – во Львове испугались "бактериологической мести Зеленского" – новости Львова / Reuters

Бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами (тех вывезли на Родину из-за эпидемии коронавируса).

Причем подавляющее большинство комментаторов под постом настроения Синютки разделяют: они категорически против принимать у себя своих же соотечественников, ругают местные власти за то, что те не протестуют против такого "произвола", и советуют везти эвакуированных украинцев в другой регион – в Киев или вообще "поближе к Донецку или Луганску".

"Как гражданин Украины я убежден, что оставлять своих в беде нельзя. Это наши люди, украинцы, чьи дети, родители и родственники – часть нашего государства, и оставлять их в сложной ситуации мы не имеем морального права!" – заверяет Синютка, но не желает, чтобы помощь тем оказывал конкретно Львов.

Читайте также"Привезу в их особняки": Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из КитаяВ эвакуации украинских людей он узрел коварный план нынешней власти извести Львовский регион и едва ли не личную месть президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня вопрос в готовности власти обеспечить защиту жителям, которые столкнутся с потенциальной угрозой, а также риторический вопрос: почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно на Львовщину? Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованной и подготовленной региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний", – вопрошает Синютка.

И далее заверяет, что Львовская область к организации карантина категорически не готова: нет ни нужных кадров, ни средств защиты.

"Власть должна обеспечить все условия для противодействия вирусу, от которого нет эффективного лечения. Защита от биологической угрозы – вопрос №1, и здесь нужно продумать все средства защиты: места пребывания людей, утилизацию, защиту водных ресурсов, дезинфекцию, а также начать широкую просветительскую и информационную кампанию среди населения Львовщины. Нельзя скрывать такую информацию от людей, а наоборот продемонстрировать открытость и прозрачность, которой пытается кичиться сегодняшняя власть", – заявил он.

Под постом набралось больше 200 комментариев – и большинство из них в поддержку позиции Синютки и против приезда эвакуированных украинцев на Львовщину. Некоторые заверяют, что и мать бы родную в дом не пустили, если б она прилетела из Китая.

Читайте такжеНациональное лицемерие: как украинцы из Уханя стали изгоями в своей странеЛюди пишут:

"Олег, а почему Вы не отстаивали того, чтобы во Львов не везли этих людей? Или Вам безразличны львовяне??? Или это месть за то, что Львов не выбрал Зе?"

"Неужели еще кто-то сомневается, что Зеленский мстит Львовщине?"

"А маму свою? Также не пустите домой? Не заберете из Китая? Люди? Львовяне?" – "Когда возникает угроза для жизни, очень многим людям... да, не пущу! И не потому, что не человечная, а потому что во Львове нет карантинного центра, медики не знают, что делать в таких ситуациях".

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​Кто-то приравнял гипотетическую опасность для Львова – к угрозе исчезновения всей Украины:

"Это конкретная измена, если это будет так: много военных, крупнейший полигон, учебный центр и международные учения, граница с Европой, одна из наиболее патриотически настроенных областей. Одним словом, вирус может помочь уничтожить Украину за пару недель".

Некоторые угрожают центральным властям негативной реакцией поляков на такое решение:

"Почему все во Львовскую область, не много ли для нас и наших детей, наибольшая заболеваемость онкологией, так еще нам этого не хватало. Кто такой умный, пусть везет в себе. Не забывайте, к границе рукой подать, что на это скажут поляки".

Лишь несколько человек отметили, что такая реакция неадекватна:

"Люди!!! Это не обычный грипп, это биологическое оружие!!! Кого не взяли шара, того уничтожит коронавирус! Для таких строятся госпитале в полях, а не в центре Львова!"

"Для чего поднимать панику? Когда Львов мусором засыпали то таких постов не было!"

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​Ранее Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из Китая. Он призвал политиков прекратить подстрекать людей к перекрытию дорог.

Напомним, под Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая. Директор санатория Медоборы отказывается размещать эвакуированных из Китая.