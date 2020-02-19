"Всего 77 человек": в аэропорту Уханя началась эвакуация украинцев

В Ухане началась эвакуация украинцев / Пресс-служба посольства Украины в КНР

Днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp должен доставить в Украину.

По информации пресс-службы посольства Украины в КНР, в эвакуационном списке находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Все они на специальных автобусах, которые забрали их из разных уголков провинции Хубей, доставлены в международный аэропорт "Ухань".

Регистрация пассажиров и багажа на эвакуационный спецрейс авиакомпании SkyUp уже началась.

В эвакуационном списке находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев / Пресс-служба посольства Украины в КНР

Информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Только украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинских и 29 иностранных граждан.

Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", - сообщил Данилов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее сообщалось, эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.

"На ближайшие 14 дней они (эвакуированные из Уханя - ред.) будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сообщили в министерстве внутренних дел.