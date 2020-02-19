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"Все здоровы": в МИД отчитались об эвакуации 48 украинцев из Китая

19 февраля 2020, 19:04

Также на борт самолета допущены 29 иностранцев.

Все, кто планировал, вылетели в Украину / Фото: SkyUp Airlines

В Министерстве иностранных дел констатировали, что на эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь — Аргентины, пять — Доминиканы, пять — Эквадора, четыре — Сальвадора, по два — Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", - цитирует Интерфакс-Украина госсекретаря МИДа Андрея Зайца.

Дипломат добавил, что граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя. Во время этой посадки также будет произведена смена членов экипажа самолета.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что украинцы в Ухане прошли два этапа санконтроля и проходят третий. По словам чиновника, все пассажиры абсолютно здоровы и допущены к перелету в Украину.

Как ранее сообщалось, днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp должен доставить в Украину.

Напомним, эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.

К слову, бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами.

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