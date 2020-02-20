Стало известно, где разместят эвакуированных из Уханя украинцев

Самолет с украинцами вылетел из Уханя / Фото: SkyUp Airlines

Эвакуированных из Китая граждан Украины намерены разместить на базе отдыха в Харьковской области.

Как сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, такая информация появилась вечером 19 февраля.

Уточняется, что после возвращения на родину украинцы будут доставлены на базу отдыха им. Соича в Харьковской области.

Наших соотечественников везут на самолете Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который уже вылетел из Уханя. По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

"Самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - говорится в сообщении.

20 февраля Харьковскую область посетит с рабочим визитом глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как ранее сообщалось, на борт самолета SkyUp, который выполняет специальный рейс из китайского города Уханя в Украину, сели 73 пассажирам. Четырем гражданам было отказано в эвакуации из Китая.

Напомним, эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков.