Эвакуация украинцев из Уханя: самолет застрял в воздухе из-за тумана

Самолет не может сесть из-за тумана / Фото facebook.com/tetyana.dotsyak

Специальный рейс для эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя, который осуществляет самолет компании SkyUP, не может приземлиться из-за густого тумана. Борт кружит в небе над Харьковской областью.

Данные на портале flightradar24.com, который в реальном времени отслеживает аэродвижение на всей планете, свидетельствуют, что самолет пошел уже на десятый круг.

В аэропорту Харькова прибытия борта ждут бригады медиков в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Фото facebook.com/tetyana.dotsyak

Фото facebook.com/tetyana.dotsyak

Фото facebook.com/tetyana.dotsyak

Тем временем на табло в столичном аэропорту Борисполь указано, что самолет из Уханя приземлится именно в Киеве. Утром в Борисполе в терминале F аэропорта собрались журналисты, которые встречают эвакуированных украинцев.

Приземления самолета ждут и в Борисполе / Фото rbc.ua

Фото rbc.ua

Официальной информации относительно того, где приземлится самолет с украинцами, пока что нет.

Как известно, из Уханя удалось забрать 73 человека. Из них 48 граждан Украины и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока что неизвестно. 19 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что ее ведомство нашло четыре объекта в разных городах Украины, которые подходят для размещения эвакуированных и являются безопасными для всех украинцев. Однако, Скалецкая не назвала их конкретное место расположения "из соображений безопасности".

Напомним, гражданка Украины Анастасия Зинченко осталась в Ухане - ее отказались эвакуировать из-за собаки, которую девушка не захотела бросить.