В Харькове приземлился самолет с украинцами из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя / facebook.com/zelenskiy95

Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами их Уханя приземлился в международном аэропорту Харьков. Отмечается, что в аэропорту все спокойно.

По данным flightradar24, борт приземлился около 11:30. Вокруг самолета много спецтехники, в том числе и спасатели в защитных костюмах. Кроме того, примерно с 5:00 в аэропорту дежурят медики, которые должны осмотреть прилетевших украинцев.

Сообщается, что пассажиров данного рейса не пустят в терминал аэропорта, а после осмотра их на автобусах отвезут на карантин.

КП в Украине сообщает, что за 20 минут до посадки самолета в аэропорт вернулись машины спецназа, а также чиновники обладминстрации.

В свою очередь, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к перевозке в место обсервации.

Как ранее сообщал Главред, эвакуированных украинцев должны доставить в Новые Санжары, где они будут находиться во время карантина. При этом жители населенного пункта против данного решения властей, поэтому они устроили акцию протеста, которая переросла в стычки с правоохранителями.