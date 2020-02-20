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В Новых Санжарах произошли столкновения протестующих с полицией: видео

20 февраля 2020, 11:28

Полицейские пытались разблокировать проезжую часть

Столкновения в Новых Санжарах
Столкновения в Новых Санжарах / скриншот

Протестующие против эвакуированных украинцев их Уханя набросились на полицейских. Отмечается, что инцидент произошел в поселке Новые Санжары Полтавской области, где должны разместить украинцев на время карантина.

 "20 февраля, около семи часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная стычка", - говорится в сообщении пресс-службы ГУНП области.

Отмечается, что правоохранители провели превентивные беседы с 10 самыми агрессивными участниками акции. Также протестующих настоятельно опросили не нарушать закон и предупредили о последствиях.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский возмущен реакцией украинцев на эвакуированных из Уханя граждан

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