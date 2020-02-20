Зеленский жестко распек протестующих против украинцев из Уханя

Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский возмущен реакцией украинцев на эвакуированных из Уханя граждан. По его словам, на борту самолета находятся только те, у кого нет никаких симптомов.

"Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать вирус в Украине не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - говорится в сообщении президента в Facebook.

При этом он указал, что бактериологической опасности нет, но существует другая опасность – "забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы".

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они - почти как дети", - отметил Зеленский.

Кроме того, он указал, что власть будет бороться за каждого украинца и обвинил предшественников в разделении граждан на "правильных" и "неправильных".

"Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинском, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих", - подытожил глава украинского государства.

Как сообщал Главред, специальный рейс для эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя, который осуществляет самолет компании SkyUP, долго не мог приземлиться в Харькове из-за густого тумана. Борт кружил в небе над Харьковской областью. Жители населенного пункта Новые Санжары готовые устраивать массовые акции протеста из-за эвакуированных украинцев из Уханя.