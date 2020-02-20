Самолет с эвакуированными украинцами может сесть в Харькове: что будет дальше

Иллюстрационное фото / Reuters

Самолет из китайского Уханя с эвакуированными украинцами на борту может сесть в Харькове, а не в столичном аэропорту Борисполь. Однако, в этом случае речь идет о транзитной остановке. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Чиновник уточнил, что всех эвакуированных перевезут в другие места. Куда конкретно – неизвестно. При этом они не будут заходить в терминал аэропорта, после очередной проверки их сразу посадят в автобусы.

"Если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Пока не известно куда. Это координирует правительство", - сообщил Кучер, передает передает РБК-Украина.

Как сообщал Главред, специальный рейс для эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя, который осуществляет самолет компании SkyUP, не может приземлиться из-за густого тумана. Борт кружит в небе над Харьковской областью.

В аэропорту Харькова прибытия борта ждут бригады медиков в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Кроме того, как видно на фото, опубликованном журналисткой Татьяной Доцяк в Facebook, окна автобуса изнутри обклеивают скотчем и клеенкой.

Фото facebook.com/tetyana.dotsyak

В Сети иронизируют над данными мерами безопасности:

"Системное решение. В принципе, я так себе полную готовность и представлял)"

"А как надо? Одеть на автобус халат?"

"Якщо і суперклей в них є, то вони готові до всього"

Впрочем, некоторым украинцам не до шуток - они волнуются сможет ли власть обеспечить безопасность в городе-миллионнике.

Как известно, из Уханя удалось забрать 73 человека. Из них 48 граждан Украины и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).

Куда дальше повезут людей на двухнедельный карантин, пока что неизвестно. 19 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что ее ведомство нашло четыре объекта в разных городах Украины, которые подходят для размещения эвакуированных и являются безопасными для всех украинцев. Однако, Скалецкая не назвала их конкретное место расположения "из соображений безопасности".

Напомним, гражданка Украины Анастасия Зинченко осталась в Ухане - ее отказались эвакуировать из-за собаки, которую девушка не захотела бросить.