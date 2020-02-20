Стало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцев

Украинцы в уханьском аэропорту Тяньхе / Фото china.mfa.gov.ua

Эвакуированные из пораженного коронавирусом китайского города Ухань после прилета в Харьков будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Новые Санжары в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

20 февраля в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи.

В ГосЧС заверили, что неоднократные санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья пассажиров спецборта подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни.

"Специальным транспортом ДСНС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В течение 14 дней эвакуированные из Китая будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Сообщается также, что все попытки попрепятствовать размещению эвакуированных будут пресекаться Нацполицией и Нацгвардией.

Тем временем в самих Новых Санжарах продолжаются столкновения. Местные жители возмущены из-за того, что эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Китая украинцев привезут в местный санаторий МВД. Они утверждают, что готовы устраивать массовые акции протеста.

Полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР.

Как сообщал Главред, специальный рейс для эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя, который осуществляет самолет компании SkyUP, долго не мог приземлиться в Харькове из-за густого тумана. Борт кружил в небе над Харьковской областью.

В аэропорту Харькова прибытия борта ждут бригады медиков в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.