  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцев

20 февраля 2020, 10:34

В Новых Санжарах уже готовы встречать эвакуированных акциями протеста. Полиция пригнала силовиков в полной экипировке и даже БТР.

Украинцы в уханьском аэропорту Тяньхе
Украинцы в уханьском аэропорту Тяньхе / Фото china.mfa.gov.ua

Эвакуированные из пораженного коронавирусом китайского города Ухань после прилета в Харьков будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Новые Санжары в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

20 февраля в 9:40  украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи.

В ГосЧС заверили, что неоднократные санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья пассажиров спецборта подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни.

"Специальным транспортом ДСНС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В течение 14 дней эвакуированные из Китая будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Сообщается также, что все попытки попрепятствовать размещению эвакуированных будут пресекаться Нацполицией и Нацгвардией.

Тем временем в самих Новых Санжарах продолжаются столкновения. Местные жители возмущены из-за того, что эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Китая украинцев привезут в местный санаторий МВД.  Они утверждают, что готовы устраивать массовые акции протеста

Полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР. 

Как сообщал Главред, специальный рейс для эвакуации украинцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя, который осуществляет самолет компании SkyUP, долго не мог приземлиться в Харькове из-за густого тумана. Борт кружил в небе над Харьковской областью.

В аэропорту Харькова прибытия борта ждут бригады медиков в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. 

ГосЧС эвакуация украинцы новости Украины коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:58
"Возбуждает": жена Морозюка показала грудь на провокационном фото
11:56
До трех лет тюрьмы: в Одессе нашли виновных в крушении танкера
11:50
Украинская игра Metro Exodus хороша показала себя после выхода в Steam
11:37
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране
11:28
В Новых Санжарах произошли столкновения протестующих с полицией: видео Видео
11:27
Шахтер - Бенфика: анонс матча Лиги Европы, прогноз букмекеров
11:10
Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика
10:58
Дочь Стивена Спилберга идет в порно: в каком жанре будут порно видео
10:58
Зеленский жестко распек протестующих против украинцев из Уханя
10:34
Стало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцев Видео
10:29
В Китае заявили о резком снижении числа заболевших вирусом COVID-19
10:27
Пристайко рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
10:18
Коцюбинское не хочет в Киев - мнение жителей актуально
10:05
Зеленский с супругой почтил память Героев Небесной Сотни - фото
10:05
Мир Наизнанку 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 19-02-2020 Видео
09:57
Почему сказки с Зеленским не получилось мнение
09:54
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами сел в Борисполе Видео
09:53
Готовы: в Одессе сделали громкое заявление по украинцам из Уханя Видео
09:48
Коронавирус на Diamond Princess: стало известно о первых жертвах
09:30
Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу Фото Видео
09:20
"Будем жечь шины": на Полтавщине бунтуют из-за слухов о приезде эвакуированных украинцев Видео
09:18
Самолет с эвакуированными украинцами может сесть в Харькове: что будет дальше
08:52
Cлучайный интим, капканы, измена: какие угрозы прочит гороскоп на завтра Видео
08:50
Суд заставил НАБУ начать расследование против главного таможенника Нефедова
08:45
Эвакуация украинцев из Уханя: самолет застрял в воздухе из-за тумана
08:15
В Украине ждут самолет с эвакуированными из Уханя украинцами: лайнер может сесть в Харькове
07:58
В России при взлете упал самолет с пассажирами Фото Видео
07:32
Масштабное ДТП в Канаде: столкнулись более 200 авто, есть жертвы, много раненых Видео
07:28
Почему из-за коронавируса украинцы стали кидаться друг на друга мнение
07:07
Дочь Поляковой разделась и провела трансляцию из ванной
07:02
Коронавирус в Китае: количество жертв перевалило за 2100 человек
06:49
Бедные просто вымрут: почему медреформа - неприкрытый геноцид украинцев мнение
06:36
Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов
06:22
Мужские прически на длинные волосы 2020 – в моде топ кнот и булочка фото Фото
05:50
"Делает приятно писюну": Руки-Базуки записал мастурбацию от девушки на камеру
05:18
Желтый маникюр 2020 весна – самый красивый весенний маникюр фото Фото
04:47
Названо идеальное время для чашки кофе
04:16
День алкоголика 2020 – поздравления и интересные факты Видео
03:42
На мужчину села - от оргазма улетела: лучшие позы для секса, в котором рулят женщины
03:01
Медики рассказали, как легко и просто бороться с высоким давлением
02:23
"Промышленный" уровень: стало известно, сколько паспортов РФ раздали на Донбассе
01:38
Как поднять павшего: лучшие масла для классной потенции и хорошего секса
01:06
Ученые выявили пользу средиземноморской диеты для пожилых людей
00:55
Менеджер известного украинского банка "обула" клиентов на 20 млн гривен
00:34
Стало известно, где разместят эвакуированных из Уханя украинцев Видео
00:19
20 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День алкоголя Видео
00:04
Эвакуация украинцев из Китая: кого и почему не пустили на борт самолета
19 февраля, среда
23:53
Гематомы и перелом позвоночника: в поезде на пенсионерку упала полка с пассажиром Видео
23:41
Эксперты МВФ рассказали, что нужно украинской экономике в ближайшие годы
23:32
"Украина знает все": в Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять