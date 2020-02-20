Самолет с эвакуированными из Китая украинцами сел в Борисполе

Самолет с украинцами из Ухани в Борисполе / Киев Оперативный

Самолет авиакомпании SkyUP, на котором были эвакуированы граждане Украины из охваченного эпидемией коронавируса Китая, приземлился в аэропорту Борисполь.

Шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы в 09:42 по киевскому времени.

Однако практически сразу в пресс-службе МВД Украины рассказалили о том, что лайнер приземлился ради дозаправки и далее проследует в аэропорт Харькова.

"По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет", - сообщили в ведомстве.

Напомним, лайнер модели Boeing 737-700 (борт PQ7301) отбыл в Китай в минувшую среду, 19 февраля из аэропорта Борисполь. Изначально он должен быть забрать из китайского города Ухань 77 человек. Однако медики не допустили на борт четверых из них - трех граждан Украны и одну иностранку.

По прибытию в воздушное пространство Украины лайнер не смог приземлиться из-за крайне густого тумана. Сделал в небе над Харьковской областью 35 кругов, пилот взял курс на Киев.