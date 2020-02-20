До 18 вариантов: Аваков пояснил, почему для украинцев из Уханя выбрали санаторий в Новых Санжарах

Аваков заверил, что все решила изолированная канализация / Фото: пресс-служба МВД

Эвакуированных из-за эпидемии коронавируса украинцев их Уханя решили разместить на карантин в санатории Новых Санжаров, поскольку помещение этого учреждения соответствует требованиям.

Как сообщает УНИАН, такое заявление сделал глава МВД Арсен Аваков во время общения с протестующими местными жителями, которые вышли на акцию протеста против транспортировки в населенный пункт пассажиров рейса из Китая.

По словам министра, украинская власть рассматривала около 16-18 различных санаториев по всей территории страны. Однако объект в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии. Причина заключается в изолированной системе канализации в помещениях учреждения.

"Если бы вода шла в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а тут — в емкость. Ее обеззараживают потом. И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", — сказал он.

Аваков отметил, что другие страны изолировали своих граждан в санатории на островах, однако в Украине нет такой возможности, поэтому необходимо рассматривать объекты в материковой части страны.

"У нас нет, как в Австралии санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила", — резюмировал министр.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

Позже стало известно, что вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.