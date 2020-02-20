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"Люди подавлены": стало известно о состоянии вернувшихся из Уханя украинцев

20 февраля 2020, 17:29

Пассажиры нашумевшего рейса узнают информацию из СМИ.

Самолет, коронавирус
Пассажиры рейса из Уханя расстроены негативным приемом в стране / Киев оперативный

Вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, шокирующие новости люди узнают из СМИ. Об этом информирует УНИАН.

"Люди подавлены, в первую очередь они получают информацию, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех", - заявил он.

Чиновник заверил, что украинцев уже дважды проверили на наличие инфекции китайского коронавируса COVID-19.

Сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

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