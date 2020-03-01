"Есть перечень вопросов": Разумков рассказал о б отставке Гончарука

Дмитрий Разумков / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, по состоянию на воскресенье, 1 марта, такого документа нет.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - цитирует Разумкова Интерфакс-Украина.

При этом он не сообщил, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады рассматривать кадровые вопросы, а именно отставку правительства или изменение части его состава.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - отметил председатель парламента.

Кроме того, он указал, что на внеочередном заседании парламента будут отчитываться Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора.

Как ранее сообщал Главред, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.