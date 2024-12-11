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Самые частые ошибки с диванами: как избежать интерьерных провалов - простые советы

Даяна Швец
11 декабря 2024, 19:05
121
Следуя этим советам, можно создать гармоничное и стильное пространство, где будет приятно проводить время.
Диван
Какие ошибки существуют при выборе дивана / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Как оформить диван в гостиной со вкусом
  • Лучший размер для дивана - как выбрать правильно

Диван является центральным элементом гостиной, но даже самая лучшая модель может выглядеть дешево, если ее неправильно оформить. Эксперты выделяют несколько основных ошибок, которые влияют на восприятие пространства, и предлагают простые способы их исправления, пишет Главред со ссылкой на The Sun.co.uk.

Неправильный размер дивана

Первой и самой распространенной ошибкой является выбор дивана, который не соответствует размерам комнаты. Слишком большой диван визуально перегружает пространство, тогда как слишком маленький может выглядеть неуместно. Чтобы избежать этого, важно заранее измерить комнату, оставив достаточно места для проходов.

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В больших комнатах хорошо смотрятся трехместные или угловые модели, а для компактных пространств лучше подойдут двухместные варианты или "лавситы". Стиль также играет важную роль - минималистичные модели подходят для современных интерьеров, а классические диваны гармонично вписываются в традиционные пространства.

Избыток подушек

Хотя подушки добавляют уюта, их чрезмерное количество создает хаос. Рекомендуется выбирать нечетное количество подушек - три для небольших диванов или пять для больших. Чтобы добавить текстуры, можно комбинировать различные материалы, например, бархат, лен или хлопок. Цвета стоит подбирать в одной палитре, дополняя ее одной яркой акцентной подушкой.

Игнорирование ножек

Ножки дивана являются важным элементом его дизайна. Они должны соответствовать общему стилю комнаты. Старые, потертые или пластиковые ножки можно заменить на современные деревянные или металлические, или же обновить покраской, чтобы улучшить внешний вид.

Неправильное расположение

Расположение дивана в комнате тоже имеет большое значение. Не стоит ставить его вплотную к стене, ведь это создает ощущение тесноты. Лучше немного отодвинуть его от стены, оставив место для другой мебели, такой как журнальный столик, который добавит функциональности и стиля.

Недостаточный уход

Грязный или изношенный диван портит вид всей комнаты. Регулярная чистка пылесосом и уход за подушками помогут поддерживать его в хорошем состоянии. Пятна стоит удалять сразу, а для защиты обивки можно использовать съемные чехлы, которые легко обновляются.

Также ранее рассказывалось, как очистить мягкую мебель от пятен. Эффективным средством является специальный раствор для чистки, который справится с тяжелыми пятнами.

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