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Расходная химчистка не понадобится: как почистить диван в домашних условиях

Даяна Швец
4 ноября 2024, 16:32
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Обновить любимый диван и избавиться от пятен и запахов можно очень легко, с помощью простого раствора.
Диван, чистить диван
Уникальный способ, как почистить диван / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

  • Как отчистить диван до блеска
  • Два легких способа сделать средство для уборки самостоятельно

Чтобы придать дивану вид новой мебели, не обязательно сдавать его в химчистку и тратить немалые средства на услуги уборки - с этой задачей можно справиться и дома, используя простые средства.

Со временем на любимой мягкой мебели появляются пятна, которые совсем не радуют глаз. Именно поэтому ее нужно периодически чистить, чтобы сохранить привлекательный вид. Блогер София Сизова объясняет, как легко обновить диван и избавиться от пятен и запахов с помощью простого раствора.

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Как почистить диван дома

Для начала налейте в тазик 3 литра горячей воды и добавьте капсулу для посудомоечной машины.

Смочите полотенце в этой смеси, отожмите лишнюю воду, оберните его вокруг крышки (например, от кастрюли) и завяжите концы, чтобы получилась удобная насадка.

Кто такая София Сизова?

София Сизова - украинский блогер, которая делится с аудиторией идеями для дома, лайфхаками об уборке, а также интересными рецептами.

Прежде чем приступить к чистке, пропылесосьте диван, а затем протрите все загрязненные участки горячим полотенцем на крышке.

По словам Сизовой, такая обработка позволяет удалить поверхностные пятна и жирные следы. Дополнительного смывания не требуется.

Еще один эффективный метод очистки дивана

Существует также много других рецептов для чистки мебели. Одно из эффективных средств - раствор на основе уксуса и соды, который хорошо выводит пятна.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Для приготовления понадобятся:

  • теплая вода - 1 литр,
  • жидкость для мытья посуды - 4 ст. л.,
  • сода - 2 ст. л,
  • глицерин - 2 ст. л,
  • уксус 9% - 8 ст. л.

Пошаговая инструкция, как почистить диван раствором уксусом и содой:

  1. Смешайте все компоненты, нанесите средство губкой или щеткой на загрязненные участки дивана.
  2. Затем соберите пену и нанесите ее на пятна, оставив на час.
  3. После этого протрите участки чистой тряпкой, промывая ее в воде.
  4. Чтобы диван не остался влажным, просушите его феном.

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