Этот антивозрастной макияж снесет вам крышу: эксперт показала, как выглядеть моложе

Хирургическая подтяжка лица - один из способов выглядеть моложе, но с правильными методами результаты легко имитировать в домашних условиях. И, по словам одной звезды TikTok, известной как Меган Менопауза (@meaganonline), все, что для этого нужно, - это несколько средств для макияжа, пишет Express.
Они не обязательно должны быть дорогими, ведь основным инструментом является кремовый консилер, на несколько тонов светлее тона кожи. В видео, размещенном в социальной сети Tik-Tok Меган говорит: "этот антивозрастной макияж взорвет ваш разум.
Итак, мы будем играть с размещением консилера.
"Мы освещаем лица в зрелых местах", - подчеркивает эксперт.
Первым шагом Меган было нанесение консилера на "линию греха" - складку, идущую снизу носа и вокруг рта.
Затем она добавила небольшое количество консилера под нижней губой и над дугой брови. Вокруг глаз бьюти-эксперт добавила небольшое количество средства под внутренний уголок глаза и провела рукой вверх по внешнему уголку, чтобы приподнять лицо.
После того, как продукт был размещен в высоких точках ее костной структуры, она растушевала его маленьким влажным спонжем, чтобы удержать все на месте.
Мгновенно лицо Меган выглядело ярче и бодрее. Чтобы завершить образ, звезда TikTok взяла теплый коричневый контурный продукт, который она нанесла на скулы, затем под челюсть и вокруг подбородка.
После растушевки она взяла кремовый карандаш для румян, чтобы нанести их на щеки. Миган сказала: "чтобы нанести румяна, вам нужно будет приложить большой и указательный пальцы к уху, чтобы создать L-образную форму - вот она, ваша форма".
Смотрите видео о том, как с помощью макияжа выглядеть моложе:
@meaganonline My dream #mothersday !! ??? Surround me with #kittens♬ original sound - Meagan Menopause MenopauseTok
После того, как розовый пигмент был нанесен на кожу, она добавила несколько небольших точек прозрачного тонального крема на все лицо и растушевала его.
В завершение бьюти-эксперт похлопала жидким хайлайтером по всем точкам, где она впервые нанесла консилер, со словами: "Видите, как сияет? "Вы видите это сияние? 15 лет с моего лица - не 10, а 15".
Бьюти-хак Меган демонстрирует технику, известную как "подкрашивание", которая заключается в выделении и контурировании участков лица перед нанесением слоя тонального крема.
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