Выпадение волос: почему нельзя мыть голову горячей водой

Как правильно мыть голову, чтобы волосы не пострадали и имели ухоженный вид - узнайте в материале.

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Как правильно мыть голову / коллаж: Главред, фото: pexels, depositphotos.com

Чтобы иметь пышные и ухоженное волосы не достаточно только шампуня, кондиционера. Стоит обратить внимание на масло и щетку, которой вы пользуетесь, ведь каждый маленький компонент делает ваши волосы более здоровыми и блестящими.

Специалист по уходу за волосами подчеркнул, что мытье головы горячей водой может повредить ваши волосы. Ведь горячая вода может высушить кожу головы, а это может привести к нежелательному зуду. Горячая вода даже может лишить отдельные пряди волос их натурального масла, а это может иметь очень плохие последствия, передает Mirror.

"Состояние кожи головы оказывает огромное влияние на рост и здоровье волос, поэтому сухая, нездоровая кожа головы с перхотью может препятствовать росту волос или ослаблять их силу", - пояснил эксперт. видео дня

Лучше выбрать для мытья головы теплую или прохладную воду. Это может помочь сохранить ваши натуральные масла и даже сделать ваши волосы блестящими, поскольку они закрывают поры на коже головы и помогают сохранить хорошую влагу в волосах.

Это гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от каждого мытья волос, делая ваши волосы более здоровыми и увлажненными. Это также поможет предотвратить появление перхоти, поскольку кожа головы не пересыхает без надобности и волосы не будут так быстро жирнеть.

"Волосяные фолликулы подвергаются воздействию окружающей среды и окислительному повреждению, которое может привести к выпадению волос. Выпадение волос ускоряется из-за ослабления поврежденных корней волос. Это также может привести к преждевременное поседение", - добавил специалист.

Поэтому, чтобы улучшить состояние своих волос, стоит попробовать более холодный душ, тогда волосы будут увлажнены.

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