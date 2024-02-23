Свежие и хрустящие овощи: как правильно хранить листья салата в холодильнике

Существует простой способ хранения овощей, который может сэкономить вам деньги и сократить количество пищевых отходов.

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Как хранить листья салата в холодильнике / коллаж: Главред, фото: pexels

Салат - это очень чувствительный овощ, который действительно приятен на вкус только тогда, когда он очень свежий и хрустящий. Однако, любимая зелень известна тем, что быстро портится. Часто большая часть того, что мы покупаем, попадает в мусорное ведро.

Чтобы предотвратить пищевые отходы и сохранить листья салата - есть отличный трюк, который может сохранить ваш овощи свежими целых две недели, то есть это 14 полных дней хрустящих листьев салата айсберга, передает издание Mirror.

"Если вы не едите листья салата в течение многих дней, то вы знаете, как трудно доесть полный кочан. К счастью, теперь у нас есть этот лайфхак, который делает продление срока службы вашего салата простым и легким", - отметила хозяйка.

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Женщина рекомендует начать с тщательного мытья салата и убедиться, что он полностью высох. Затем нужно срезать ножку кочана салата и завернуть овощ в сухое бумажное полотенце.

Затем стоит положить завернутый салат в открытый пакет Ziplock и поставить в холодильник. Полотенце впитает лишнюю влагу и сохранит листья салата свежими дольше. Кроме того, хранение салата в пакете Ziplock предотвращает воздействие этиленового газа, который может привести к быстрому сроку годности свежих продуктов.

"Самое приятное то, что этот метод работает со всеми видами салата, что делает его универсальным. Использование этого метода сохранит листья свежими в течение нескольких недель, а мягкий салат останется в прошлом", - пояснила она.

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