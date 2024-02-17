Забытый рецепт с СССР из 4 ингредиентов: готовим знаменитый салат 'Людмила'

Салат "Людмила" - довольно разнообразное блюдо. Его готовят и с колбасой и с сардинами и даже с сердцем. Мы же предлагаем вспомнить вкуснятину с СССР и приготовить его с куриной грудкой.
Салат "Людмила" с куриной грудкой - рецепт
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г.
- яйца – 4 шт.
- белый лук – 1 шт.
- майонез – 180 г.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- перец молотый
- уксус – 130 мл
- вода – 130 мл
Приготовление: в кипящую воду добавить соль, лавровый лист, черный перец, куриное филе. Варить его до 40 минут. Пока курица варится, нарезать лук кольцами и сложить их в миску. К луку добавить уксус, воду и оставить мариноваться на 30 минут. Достаем филе и оставляем его остыть,после - разобрать его на мелкие кусочки, выкласть на дно тарелки. Тонкой струйкой полить курицу майонезом и покрыть маринованым луком.
Сварить яйца, нарезать кружочками и выкласть на тарелку следующим слоем, покрыть майонезом. Выкласть еще одним слоем филе, лук и яйца, полить майонезом. Сделать третий слой, сверху помазать майонезом. По желанию сверху украсить натерным желтком.
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