Забытый рецепт с СССР из 4 ингредиентов: готовим знаменитый салат 'Людмила'

Вместо куриной грудки можно класть любое другое мясо.

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Салат с маринованным луком и курицей / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Гурманка, Инна Лайм)

Салат "Людмила" - довольно разнообразное блюдо. Его готовят и с колбасой и с сардинами и даже с сердцем. Мы же предлагаем вспомнить вкуснятину с СССР и приготовить его с куриной грудкой.

Салат "Людмила" с куриной грудкой - рецепт

Ингредиенты:

филе куриное – 400 г.

яйца – 4 шт.

белый лук – 1 шт.

майонез – 180 г.

лавровый лист – 2 шт.

соль – 0,5 ч. л.

перец молотый

уксус – 130 мл

вода – 130 мл

Приготовление: в кипящую воду добавить соль, лавровый лист, черный перец, куриное филе. Варить его до 40 минут. Пока курица варится, нарезать лук кольцами и сложить их в миску. К луку добавить уксус, воду и оставить мариноваться на 30 минут. Достаем филе и оставляем его остыть,после - разобрать его на мелкие кусочки, выкласть на дно тарелки. Тонкой струйкой полить курицу майонезом и покрыть маринованым луком.

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Сварить яйца, нарезать кружочками и выкласть на тарелку следующим слоем, покрыть майонезом. Выкласть еще одним слоем филе, лук и яйца, полить майонезом. Сделать третий слой, сверху помазать майонезом. По желанию сверху украсить натерным желтком.

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