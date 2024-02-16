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В Украине стремительно и быстро дорожает популярный овощ: с чем это связано

Елизавета Бельмас
16 февраля 2024, 19:35
В супермаркетах Украины значительно изменилась стоимость важного овоща. Сколько он тепер стоит и в чем проблема.
В Украине стремительно и быстро дорожает популярный овощ
В Украине стремительно и быстро дорожает популярный овощ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине резко поднялась стоимость тепличных томатов. Начиная с 12 февраля отпускная цена повысилась до 70-90 грн за кг, а это, в среднем, на 14% дороже, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По их словам, в супермаркетах цены поднялись также, но не на все сорта, однако, скорее всего, рост цен затронет большинство сортовых позиций.

В чем причина подорожания

Причиной повышения стоимости аналитики называют высокую стоимость тепличных томатов на внутреннем рынке в Турции, откуда по традиции и ведутся поставки овоща в Украину в зимний период.

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Также одной из причин является тот факт, что на данный момент предложение этой продукции на рынке достаточно ограничено. Основную массу составляет импорт, поскольку украинское предложение выйдет на рынок с новым оборотом не ранее середины марта.

Сколько сейчас стоят томаты

В супермаркетах подорожание уже наблюдается, однако по данным Минфина, подорожали именно красные томаты. Их стоимост 16 февраля составляет в среднем 92,65 грн, что уже на 2 грн дороже, чем средняя цена января. В целом в украинских супермаркетах этот сорт помидора продают в ценовой категории от 70,9 грн до 102 грн за килограм.

Продукты в Украине

Как сообщал Главред, за 2023 год ряд продуктов в Украине существенно подорожал. Средние цены на продукты питания в декабре 2023 года были выше на 4% от тех, которые были в декабре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстата). Согласно данным Госстата, больше всего за год подорожали мясо и мясопродукты, а также масло.

Также, в Украине резко поднялись цены на картофель. Стоимость выросла из-за отсутствия хранилищ для хранения этой сельскохозяйственной культуры. Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии "РБК-Украина".

К тому же, в Украине может подорожать ряд важных овощей и фруктов. Незначительное подорожание, в частности, прогнозируется для картофеля, капусты, моркови, свеклы, яблок и т.п. Наибольшее подорожание среди овощей прогнозируется для лука, среди фруктов – для яблок. Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

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