Не упустите момент: какие цветы посадить в марте

Каждый цветовод мечтает об обильном цветении в своем саду, поэтому важно учесть, какие цветы можно сажать в марте и как это делать.

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Какие цветы посадить в открытый грунт в марте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Март - это месяц, когда зима окончательно отступает. Этот месяц является прекрасным временем, чтобы начать посадку цветов, которые украсят ваш сад и будут цвести весной и летом.

Какие цветы можно сажать в открытый грунт в марте?

Холодостойкие однолетние : астры, дельфиниум, календула, лен, мак, незабудки, бархатцы.

: астры, дельфиниум, календула, лен, мак, незабудки, бархатцы. Луковичные : нарциссы, крокусы, гиацинты, тюльпаны.

: нарциссы, крокусы, гиацинты, тюльпаны. Многолетние : аквилегия, георгины, дельфиниум, пион, флоксы.

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Когда можно сажать цветы на улице

Конкретные сроки посадки цветов в открытый грунт зависят от вашего региона и погодных условий.

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В южных регионах с мягким климатом цветы можно сажать уже в конце февраля - начале марта .

с мягким климатом цветы можно сажать уже в . В центральных регионах лучше подождать до середины марта .

лучше подождать до . В северных регионах с риском заморозков посадку цветов лучше отложить до конца марта - начала апреля.

Перед посадкой важно убедиться, что почва прогрелась до +5°C.

Что посадить весной в первую очередь

Весной преимущественно рекомендуется посадка раннецветущих растений, таких как подснежники, крокусы, тюльпаны и нарциссы. Они создают прекрасную атмосферу весеннего сада и привлекают внимание своими яркими цветами и ароматом.

Что можно посадить в марте

В марте можно посадить:

Цветы: однолетние, двухлетние, многолетние. Овощи: ранние овощи, зелень. Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина. Фруктовые деревья: яблоня, груша, слива, вишня.

Какие цветы расцветают в марте

В марте начинается цветение многих растений, среди которых можно выделить крокусы, подснежники, подснежники и несколько видов роз. Эти цветы делают первые весенние дни ярче и красочнее.

Также в марте цветут:

Подснежники;

Крокусы;

Нарциссы;

Тюльпаны;

Фиалки.

Какие цветы можно посадить в апреле

В апреле можно посадить в открытый грунт много красивых цветов, таких как гвоздики, георгины, лилии, мальвы, тюльпаны и другие. Они придадут вашему саду яркости и непревзойденного аромата.

Когда сажать цветы на рассаду

Ранние сорта цветов можно высаживать в горшки в марте. Таким образом, они вырастут, наберутся силы для посадки в открытый грунт, когда прогреется земля.

Рассаду цветов рекомендуется сажать тогда, когда минует угроза заморозков, что обычно приходится на конец апреля или начало мая. Так растения будут иметь достаточно времени для приживания и активного роста перед наступлением лета.

Обычно сажают в рассаду в конце зимы или в начале весны, если почва уже оттаяла. Это могут быть, например, петунии, бегонии и тому подобное.

Некоторые виды цветов можно сажать на рассаду за 6-8 недель до последнего заморозка. Например астры или вербену.

Если в вашем регионе - холодные весенние ночи, лучше ждать более теплую погоду, чтобы избежать повреждения рассады. Некоторые культуры, такие как бегония, не переносят низких температур и требуют теплой почвы для роста.

Как сажать цветы весной

В зависимости от вида цветов, их можно сеять в специальные горшки или лотки для рассады с грунтом, или пересаживать цветы, уже проросшие из семян.

Перед посадкой рассады просмотрите прогноз погоды на следующие несколько недель, чтобы удостовериться, что морозов больше не предвидится, а ночные температуры не будут ниже оптимальных для выживания рассады.

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