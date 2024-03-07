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Мужчина сделал тест ДНК и узнал ошеломительную правду о своей жене

Сергей Кущ
7 марта 2024, 12:49
Он пытался спасти ей жизнь, пожертвовав одну из своих почек.
Мужчина сделал тест ДНК и узнал ошеломительную правду о своей жене
Мужчина сделал тест ДНК и узнал ошеломительную правду о своей жене / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Представьте, что вы узнали, что ваш муж или жена - ваш биологический родственник. Именно это произошло с одним мужчиной.

Он ничего не знал о своей биологической семье, поскольку был частью закрытого усыновления, и его усыновили через две минуты после рождения, пишет Mirror.

Его жене, с которой он был женат шесть лет, потребовалась новая почка, так как она заболела после рождения их сына. Они "проверили ее родственников, но никто из них не подходил и не был жизнеспособным донором", поэтому он решил пройти тестирование.

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"Я знал, что шансов мало, поэтому решил пройти тестирование, чтобы узнать, смогу ли я стать донором. На днях мне позвонили и сказали, что я подхожу. Затем врач сказал, что хочет провести дополнительное тестирование из-за информации, полученной в результате анализа тканей на HLA (антиген лейкоцитов человека). Я не придал этому значения и согласился", - говорит он.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Но когда пришли результаты, мужчина узнал, что у него и его жены "аномально высокий процент совпадения".

"Я был шокирован и растерян. Он объяснил, что из-за того, как информация о ДНК передается из поколения в поколение, у родителей и детей может быть как минимум 50-процентное совпадение, а у братьев и сестер - от 0 до 100 процентов. Редко когда муж и жена имеют высокое совпадение. Я спросил, что это значит", - поделился растерянный мужчина.

Он рассказал, как он познакомился со своей женой восемь лет назад, когда работал вдали от родного офиса.

Пара обменялась номерами и договаривалась о встречах каждый раз, когда он приезжал в ее штат по работе, пока ему не предоставили возможность перевестись туда на постоянное место работы.

"Мы родственники - нет, я не шучу. Я не знаю, что делать дальше, но понимаю, что это может быть неправильно. Она моя жена и мать наших детей", - признался он.

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