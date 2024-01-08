От чеснока и лука до перца: лучшие семена для выращивания рассады в январе

Лучше всего в январе садить перец чили, чеснок, баклажан и лук.

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Что посадить в январе на рассаду / Коллаж Главред, фото flickr (Kjokkenutstyr Net, B Lim, André Winkler)

Посадка семян овощей в это время года, возможно, не входит в список ваших дел на новый год, но это может дать весьма приятные результаты.

Когда на улице наступает зимняя стужа, садоводы часто обращаются к домашнему теплу и уюту, где подоконники и специальные места для высадки семян становятся идеальными инкубаторами для будущего урожая. Посев семян в закрытом грунте в январе позволяет правильно и своевременно начать вегетационный период, обеспечивая контролируемую среду для прорастания.

Использование лотков или горшков, расположенных под светом искусственных ламп, имитирующих солнечные лучи, не только продлевает период выращивания, но и обеспечивает крепкие всходы, готовые к пересадке в открытый грунт, когда отступят морозы.

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Некоторым овощам, например чесноку, для формирования хорошей луковицы обычно требуется похолодание, поэтому их обычно высаживают на улице с января по конец марта. ТикТокерша Rhiannon's Garden поделилась некоторыми из своих любимых семян овощей, которые можно сажать в январе.

Чеснок

"Январь - это последний шанс посадить зубчики чеснока, ведь этому овощу очень нужен холодный период, чтобы взойти. Убедитесь, что вы купили чеснок специально для посадки, и хорошо подготовьте грядку, внеся в нее много компоста или натуральных удобрений, поскольку чеснок - очень голодное растение", - говорит Рианнон.

Пять удобных шагов по посадке чеснока:

Шаг 1. Подготовьте почву, внеся в нее большое количество качественного компоста заблаговременно до посадки. Обеспечьте достаточное расстояние между растениями, соблюдая дистанцию 15 см между каждым зубчиком. Выберите место, которое будет оптимально освещаться солнцем в течение дня, и позаботьтесь о хорошем дренаже.

Подготовьте почву, внеся в нее большое количество качественного компоста заблаговременно до посадки. Обеспечьте достаточное расстояние между растениями, соблюдая дистанцию 15 см между каждым зубчиком. Выберите место, которое будет оптимально освещаться солнцем в течение дня, и позаботьтесь о хорошем дренаже. Шаг 2. Разделите луковицы на отдельные гвоздики, сохраняя кожуру целой. Посадите гвоздики под поверхностью земли на глубину примерно 3-4 см корневой стороной вниз, а заостренным концом вверх. Расстояние между каждой гвоздикой должно составлять 15 см.

Разделите луковицы на отдельные гвоздики, сохраняя кожуру целой. Посадите гвоздики под поверхностью земли на глубину примерно 3-4 см корневой стороной вниз, а заостренным концом вверх. Расстояние между каждой гвоздикой должно составлять 15 см. Шаг 3. Обеспечьте чеснок достаточным количеством воды во время засухи в течение всего вегетационного периода, но полностью прекратите полив в последние недели. Незамедлительно удаляйте любые появляющиеся сорняки. Начиная с февраля, каждые шесть недель вносите под чеснок сульфат калия, чтобы обеспечить его всеми необходимыми питательными веществами для интенсивного роста.

Лук

Рианнон говорит: "Если вы хотите вырастить ранний лук из семян, то январь - отличное время для этого".

Сейчас в вашем саду слишком холодно и сыро, чтобы начинать выращивать луковые наборы сейчас, но вы можете выращивать их в лотках, размещенных в помещении, в конце января. Лук сразу же укоренится и даст листья, и будет благополучно расти в лотке для рассады до марта-апреля.

"Январь - лучший месяц для посадки перцев, чили и баклажанов, поскольку этим растениям нужен очень длинный вегетационный период, чтобы плоды успели созреть. Убедитесь, что вы начинаете выращивать их в большом количестве тепла - предпочтительно в обогреваемом рассаднике и с лампами для выращивания, если они у вас есть", - говорит Рианнон.

Чили

В компании Thompson & Morgan есть несколько полезных советов по посеву чили в закрытом грунте. Они гласят:

Начните процесс проращивания семян в помещении, поскольку для прорастания им требуется теплая среда. Заполните лоток для семян или 10-сантиметровые горшки влажным компостом для семян и разровняйте поверхность.

Посейте несколько семян на верхний слой и слегка присыпьте их мелким слоем вермикулита или компоста. Используйте рассадник с температурным режимом 18-25°C. Если его нет, накройте лотки с семенами полиэтиленом и поставьте их на солнечный подоконник или в теплый шкаф для проветривания.

Как правило, прорастание происходит в течение 7-10 дней. Как только это произойдет, перенесите рассаду на теплый солнечный подоконник или в отапливаемую теплицу. Поддерживайте равномерную влажность компоста, не допуская его чрезмерного увлажнения. Пересаживайте их в открытый грунт с середины мая.

Перец

Компания First Tunnels советует проращивать семена перца в любом теплом месте (выше 21°C.), но для достижения наилучших результатов следует приобрести размножитель. Для того чтобы ваши перцы процветали зимой, светодиодные лампы для выращивания - отличный способ убедиться, что растения не станут слишком вялыми и слабыми от недостатка солнечного света.

На сайте говорится следующее: "Одна из главных проблем, которая может возникнуть с семенами, заключается в том, что их можно поливать слишком много или слишком мало. Важно тщательно регулировать количество воды, получаемой сеянцами. Всегда поливайте снизу и учитывайте уровень влажности в доме".

Несмотря на то, что ожидание теплой погоды может показаться долгим и тяжелым, чтобы переместить перцы в политуннель, вы должны позаботиться о своих растениях. Обязательно пересадите перцы в горшки, пока они не переросли свои горшки, так как это может повлиять на их рост. Держите растения перца в помещении, пока ночная температура не достигнет 12°C.

Баклажаны

По мнению Gardener's World, семена баклажанов можно высаживать в открытый грунт уже в январе, если у вас есть доступ к обогреваемому рассаднику. Как только появятся первые настоящие листья, аккуратно пересадите рассаду в отдельные 7,5-см горшки. Выращивайте рассаду баклажанов на открытом воздухе с середины апреля.

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