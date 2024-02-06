"Дай Бог, дадут половину": появился тревожный прогноз насчет помощи США Украине

Снять остроту социальных проблем могла бы американская финансовая помощь, считает Андрей Золотарев.

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Андрей Золотарев оценил перспективы помощи США Украине / Коллаж: Главред, Фото: ОП, УНИАН

Скорее всего, компромисс относительно помощи Украине, Израилю и Тайваню будет найден, заявил директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев.

"Однако в разгар войны дорога ложка к обеду, поскольку затягивание предоставления помощи оборачивается кровью наших солдат, экономическими потерями и проблемами", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что недавние заявления о возможном повышении цен на электроэнергию в два раза являются отголоском этих нарастающих финансово-экономических проблем.

"Ведь 40-миллиардная дыра в расходной части бюджета никуда не делась, и за чей-то счет ее придется закрывать", - отметил он.

Собеседник не исключает, что это может привести к сокращению количества ВУЗов, бюджетных расходов и численности госаппарата.

"Поскольку 50 миллиардов помощи Брюсселя не закроют дыру. Частично снять остроту этих проблем могла бы американская финансовая помощь. На 60 миллиардов долларов рассчитывать не приходится, но, дай Бог, дадут хотя бы половину", - добавил Золотарев.

Смотрите видео - интервью Андрея Золотарева Главреду:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Помощь США Украине

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США грозятся уничтожить законопроект о помощи Украине. Новый законопроект, который включает помощь для Украины и Израиля, дескать, еще хуже, чем предыдущая инициатива Белого дома, считает Майк Джонсон.

Напомним, военная помощь Киеву от Соединенных Штатов приостановлена, поскольку в Конгрессе до сих пор не проголосовали за ее продление. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов включал решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил о подготовке голосования за помощь США Израилю без Украины. Однако в администрации Байдена подчеркнули, что выступают против подобного голосования.

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