"Что он значит?": иностранцы ломают голову над украинским дорожным знаком

К счастью, кто-то в конце концов дал правильный ответ.

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Иностранцы ломают голову над украинским дорожным знаком / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Украинский дорожный знак "Пешеходный переход", привел в недоумение иностранцев, которые только сейчас поняли, что он означает.

Недавно на форуме r/roadsigns на Reddit появилось изображение, на котором изображен обычный знак "Пешеходный переход" над другим знаком с изображением очков.

Люди на Reddit предположили, что этот знак родом из бывшей советской страны. Автор сообщения пояснил, что это Украина.

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Тем не менее, это не приблизило их к разгадке того, что же это за знак. Некоторые пользователи высказали более юмористические предположения, в том числе один из них связал очки со звездой группы The Beatles Джоном Ленноном.

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"Осторожно, двойники Джона Леннона пытаются воссоздать обложку Abbey Road", - написал он.

Однако неудивительно, что знак не был предназначен для этого. И, к счастью, кто-то в конце концов дал правильный ответ.

"Пешеходный переход. Внимание, они могут быть слепыми".

Другой добавил: "Верхний знак "Пешеходный переход", а табличка с солнечными очками означает слепых людей, значит, дорогу переходят слепые пешеходы".

Иностранцы ломают голову над украинским дорожным знаком / Фото: скриншот Иreddit.com

Другие варианты этого знака можно встретить по всему миру, некоторые люди описывают, как он выглядит в их странах.

Один из пользователей ответил: "Официально в США знак имел форму желтого ромба с изображением слепого человека, идущего с тростью. Теперь это синий прямоугольный знак, где слепой идет с собакой-поводырем".

Другой прокомментировал: "В НЗ мы используем стандартный ромб "Пешеход впереди" с дополнительной табличкой "BLIND".

Это удивило человека, который первоначально разместил изображение. Он добавил: "Я думал, что эти знаки везде одинаковые, а оказалось, что нет". Для тех, кому интересно... в Великобритании мы используем треугольник с изображением пожилых людей, переходящих дорогу, и надписью "Слепые люди".

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