Этот продукт есть дома у большинства из нас. Если правильно его использовать, то вещи просто будут сиять своей белизной.

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Как отбелить одежду от желтизны/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Когда мы покупаем какие-то белые вещи - одежду, постельное белье, другой домашний текстиль - то, конечно, хотим, чтобы они оставались белоснежными как можно дольше. Но время беспощадно к любым вещам, и уже после недолгого периода использования белая одежда начинает терять свой первоначальный вид и может начать желтеть, сереть или приобретать другие не такие приятные оттенки.

Если вы ищете способ, как в домашних условиях отбелить белье, не обязательно сразу бежать за различными магазинными средствами. Дома у многих из нас найдется один продукт, который поможет справиться с этой задачей даже без магазинной химии.

Основатель Flitch Даниэль Уфланд рассказал, что отбелить вещи можно с помощью сока лимона, пишет The Mirror. Он отмечает, что лимонный сок обладает естественными отбеливающими свойствами из-за высокого уровня кислотности, что делает его эффективной альтернативой химическим методам. В отличие от традиционных отбеливателей, лимонный сок бережно воздействует на ткани, сохраняя их качество и продлевая срок службы.

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Если вы хотите воспользоваться таким способом отбеливания, нужно поочередно выполнить 4 следующих шага:

1. Нужно предварительно обработать пятна

Перед тем, как стирать белые вещи, нужно отдельно обработать пятна лимонным соком. Надо нанести лимонный сок непосредственно на загрязненные участки и оставить на 10-15 минут, чтобы лимонная кислота расщепила пятна.

2. Подготовить вещи к стирке

Далее нужно положить вещи в стиральную машинку, добавив в моющее средство в предназначенный для этого отсек.

3. Добавить лимонный сок

Вместо того, чтобы использовать отбеливатель или смягчитель, нужно налить от 0,5 до 1 стакана лимонного сока в дозатор отбеливателя или непосредственно в стиральную машину во время цикла полоскания. Кислотность лимонного сока поможет осветлить и отбелить ткань.

4. Высушить одежду обычным способом

После стирки нужно высушить одежду или в сушилке, или просто развесив в предназначенном для этого месте.

"Кроме кулинарного использования, лимонный сок оказался универсальным средством для домашнего употребления. Его природные отбеливающие свойства предлагают освежающую альтернативу агрессивным химикатам, оставляя ваши простыни блестяще белыми, минимизируя воздействие на окружающую среду", - отметил Даниэль Уфланд.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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