МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

Юрий Берендий
28 января 2026, 19:31
Несмотря на призыв МВД подготовить запасы продуктов на случай отключений энергии, энергетический эксперт подчеркивает, что пока нет оснований для паники.
МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники
Эксперт отреагировал на заявления МВД о необходимости запастись продуктами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В МВД призвали сделать запас продуктов и воды
  • Пока причин для паники нет

На фоне сложной ситуации в энергосистеме МВД Украины призывает граждан подготовить базовые запасы на случай длительных отключений света и тепла, рассчитанные как минимум на 3-5 дней. Однако сейчас нет необходимости бежать и скупать гречку, воду и туалетную бумагу. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По его оценке, пока нет никаких оснований для паники. Рябцев отметил, что ситуация с энергетикой не является критической, поэтому нет необходимости спешить в магазины и массово скупать товары.

"Проблемы есть только с теми домами, которые на входе имеют только холодную воду и электрическую энергию. С ними стопроцентно есть проблемы, если понятно, что ни завтра, ни послезавтра в них не будет установлен генератор. В таких условиях жителям таких домов нужно у кого-то ночевать или обеспечить отопление каким-то способом", - указал он.

Рябцев отметил, что люди, оказавшиеся в сложных условиях, и без того осознают реальное положение вещей и пытаются справиться с трудностями своими силами, исходя из своих возможностей.

"Ведь как находиться в квартире при минусовой температуре?", - подчеркивает он.

Эксперт также подчеркнул, что делать запасы в такой ситуации нет смысла. По его словам, непонятно, что именно стоит покупать: спички без возможности что-то разжечь, бензин, который опасно хранить в помещении, или продукты, которые при потеплении быстро испортятся. Даже хлеб, по его мнению, не является рациональной покупкой в таких условиях.

""Тревожный чемоданчик", наверное, все собрали еще в 2022 году. Наверное, у каждого из нас в коридоре стоит чемоданчик, набитый тем, что может понадобиться", — резюмирует он.

Что этому предшествовало

22 января в Министерстве внутренних дел обратились к гражданам с призывом заранее подготовить запас базовых вещей в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетической сфере. В МВД посоветовали иметь дома резерв питьевой и технической воды, запас продуктов с длительным сроком хранения и необходимые медикаменты минимум на три-пять дней.

"Позаботьтесь о запасе воды, продуктов и лекарств как минимум на 3 суток, а также о наличии корма и воды для домашних любимцев", - говорится в сообщении.

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники
/ Фото: МВД

Когда ситуация со светом улучшится - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, в Украине наблюдается постепенное улучшение состояния энергосистемы, что связано с повышением температуры воздуха. Об этом сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. Он отметил, что в ближайшее время возможно ощутимое смягчение графиков отключений электроэнергии, однако подчеркнул, что есть важный фактор, который следует учитывать.

"Это будет, ну, опять же, все зависит от фактора "Путин", который непредсказуем. Мы точно знаем, что куда-то ударит и когда-то ударит. В соответствии с этим могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большую часть нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов", - пояснил он.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января по всей Украине вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев также подчеркнул, что с наступлением температур, близких к нулю, не стоит ожидать сокращения продолжительности отключений или их полной отмены.

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине отключения веерные отключения Геннадий Рябцев отключения света
