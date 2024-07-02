Чем отмыть пятна от вишни: проверенные домашние средства за копейки

Пятна от ягод достаточно трудно отстирать, поэтому лучше браться за них когда они еще свежие, а наши советы вам в этом помогут.

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Как удалить пятна от вишни с одежды / коллаж: Главред, фото: pixabay

Лето - время свежих ягод. Но очень часто происходит так, что после поедания вишен на одежде могут остаться пятна, которые трудно постирать. Но это не беда, потому что мы собрали несколько советов, которые помогут вам вывести пятна от сока вишни.

Как удалить пятна от вишни с одежды

Пятна от ягод достаточно трудно отстирать, поэтому лучше браться за них когда они еще свежие. В этом вам могут помочь:

Кипяток. Растяните загрязненное изделие над тазом или кастрюлей и полейте пятно кипятком.

Растяните загрязненное изделие над тазом или кастрюлей и полейте пятно кипятком. Кухонная соль. Увлажненный слой соли нужно нанести на загрязненное место и оставить там на 10 минут. После этого вещь нужно постирать в горячей воде со средством для выведения пятен.

Хозяйственное мыло. Хорошо намыльте проблемный участок и оставьте на 15-30 минут. После этого залейте кипятком, оставьте на полчаса и постирайте вещь любым привычным для вас способом.

Хорошо намыльте проблемный участок и оставьте на 15-30 минут. После этого залейте кипятком, оставьте на полчаса и постирайте вещь любым привычным для вас способом. Перекись водорода. Если пятно от вишни появилось на одежде белого цвета, можно смело использовать концентрированный раствор, если ткань цветная, то перекись водорода разбавьте водой. Чтобы постирать вишневое пятно таким способом, смочите ватный диск или мягкую ткань раствором и аккуратно протрите загрязненное место, пока след от ягод не побледнеет. Далее просто забросьте в стиральную машину.

Смотрите видео, как вывести пятно от ягод с цветной одежды:

Как вывести застарелые пятна от ягод

Застарелые пятна от вишен выводятся гораздо сложнее, чем свежие, но терять надежду еще рано.

Чтобы побороть такое загрязнение стоит использовать: раствор из 20 г. спирта и 2 г. лимонной кислоты. Эту смесь нужно подогреть до 40 градусов, тогда опустить в нее загрязненную одежду и дать пятну время для выведения. Затем прополощите вещь в теплой воде с небольшим содержанием уксуса или лимонной кислоты.

Смотрите видео, чем отстирать вишню на белой одежде:

Чем вывести пятна от летних ягод / Инфографика: Главред

Что такое вишня? Вишня (Cerasus) - подрод растений из подсемейства миндальных. Большинство плодов видов из этого подрода съедобны. Вишня является одним из самых распространенных плодов, которые используют при приготовлении отдельных сладостей, сообщает "Википедия".

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