Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкам

Если вы не знаете, как помыть пластинчатые батареи, можете попробовать простой способ с чайником, водой и таблеткой для посудомоечной машины.

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Как очистить батарею от грязи и пыли / Скриншот YouTube

Батареи быстро загрязняются. На них налипает много пыли, особенно той, которая летом идет с улиц из окон. Пыль со временем превращается в грязь, поэтому возникает вопрос, как промыть радиатор отопления в домашних условиях. Чаще всего, это не очень удобно, но мы нашли способ, который может вам подойти.

Автор YouTube-канала Марина Жукова рассказала, как можно помыть батареи дома и каким средством это лучше всего сделать.

Как помыть металлическую батарею внутри

Средство для мытья батареи

Сделать средство достаточно просто – нужно лишь забросить в чайник с водой 1 таблетку для посудомоечной машины и довести его до кипения. Вот и готов раствор, который далее будем применять.

Готовим губку, тазик и можно мыть батарею

Мыть батарею нужно будет следующим образом: вниз под секцию батареи ставится тазик, а сверху нужно поливать водой из чайника. Политые места тщательно потираем губкой.

И так с каждой секцией.

Чтобы добраться до труднодоступных мест, можно заказать специальные тонкие щетки, как показано на видео.

Снаружи батарею достаточно будет помыть обычным чистящим средством, которое есть у вас дома.

Для чего нужны таблетки для посудомойки? Таблетки для посудомоечной машины нужны для того, чтобы тщательно очистить посуду от остатков пищи, а также напитков и жира. Таблетки состоят из компонентов, которые очищают и смягчают воду, энзимов для борьбы с крахмалом и белком, отбеливателя для удаления пятен и поверхностно-активных веществ, пишут в компании Bosh.

Смотрите видео, как можно помыть батарею дома:

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