Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкам

Батареи быстро загрязняются. На них налипает много пыли, особенно той, которая летом идет с улиц из окон. Пыль со временем превращается в грязь, поэтому возникает вопрос, как промыть радиатор отопления в домашних условиях. Чаще всего, это не очень удобно, но мы нашли способ, который может вам подойти.
Автор YouTube-канала Марина Жукова рассказала, как можно помыть батареи дома и каким средством это лучше всего сделать.
Как помыть металлическую батарею внутри
Средство для мытья батареи
Сделать средство достаточно просто – нужно лишь забросить в чайник с водой 1 таблетку для посудомоечной машины и довести его до кипения. Вот и готов раствор, который далее будем применять.
Готовим губку, тазик и можно мыть батарею
Мыть батарею нужно будет следующим образом: вниз под секцию батареи ставится тазик, а сверху нужно поливать водой из чайника. Политые места тщательно потираем губкой.
И так с каждой секцией.
Чтобы добраться до труднодоступных мест, можно заказать специальные тонкие щетки, как показано на видео.
Снаружи батарею достаточно будет помыть обычным чистящим средством, которое есть у вас дома.
Для чего нужны таблетки для посудомойки?
Таблетки для посудомоечной машины нужны для того, чтобы тщательно очистить посуду от остатков пищи, а также напитков и жира.
Таблетки состоят из компонентов, которые очищают и смягчают воду, энзимов для борьбы с крахмалом и белком, отбеливателя для удаления пятен и поверхностно-активных веществ, пишут в компании Bosh.
Смотрите видео, как можно помыть батарею дома:
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