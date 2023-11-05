Эксперт объяснил, почему ни в коем случае нельзя сушить одежду на батареях

Сушка носков, нижнего белья и даже кухонных полотенец на батареях отопления может привести к печальным последствиям.

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Почему ни в коем случае нельзя сушить одежду на батареях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас привыкли сушить белье на батареях, но это может принести больше вреда, чем пользы.

Сушка носков, нижнего белья и даже кухонных полотенец на батареях отопления может привести к тому, что ваши счета за электроэнергию будут выше, чем они должны быть, заявил эксперт по интерьерам Оуэн Уитлок, пишет express.

"В то время как повешение мокрой одежды над радиаторами сушит их, это может привести к избыточному образованию конденсата в вашем доме. Это приведет к появлению плесени, которая может привести к всевозможным повреждениям, включая окрашивание лакокрасочного покрытия, не говоря уже об аллергенах, которые может производить плесень", - предупредил эксперт.

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Также он подчеркнул, что это может увеличить стоимость вашего счета за отопление.

"Повесив одежду поверх радиатора, вы не сможете отапливать ваш дом, а это означает, что котлу придется работать усерднее, чем нужно, что увеличит его эксплуатационные расходы", - пояснил эксперт.

Вместо того, чтобы использовать батарею, вы должны найти альтернативу для сушки белья в помещении, например, сушилку для белья, сушильную машину или даже сушилку с подогревом.

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